Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ИИ будет отслеживать в салонах LADA положительную и отрицательную реакцию посетителей на цены
«АвтоВАЗ» подписал на ПМЭФ-2026 соглашение с компанией Ivideon. Платформа интеллектуальной видеоаналитики позволит отслеживать эмоции посетителей дилерских центров.
реклама

«АвтоВАЗ» договорился с компанией Ivideon о дальнейшем развитии цифровых инструментов в сети LADA. Стороны планируют увеличить использование технологий на базе искусственного интеллекта в дилерских и сервисных центрах марки. Часть решений уже действует в российских автосалонах бренда. С их помощью компания получает информацию о посещаемости площадок и контролирует выполнение внутренних требований к обслуживанию клиентов.

Изображение - ChatGPT

Следующий этап предполагает более глубокий анализ взаимодействия покупателей с автомобилями. Алгоритмы смогут изучать путь посетителя по салону, определять, к каким моделям он проявляет интерес, а также фиксировать изменения в его реакции во время знакомства с предложениями дилера по цене конкретной модели LADA. Полученная информация позволит лучше понимать поведение аудитории.

реклама

На ее основе компания сможет оценивать привлекательность отдельных автомобилей, эффективность размещения экспозиции и результативность различных коммерческих предложений. Новые инструменты будут использоваться не только для изучения клиентского опыта. Система также поможет отслеживать организацию работы сотрудников, выявлять перегруженные участки и обращать внимание на ситуации, которые могут повлиять на качество обслуживания.

#ии #автоваз #lada #видеоаналитика #дилерские центры #ivideon #пмэф-2026
Источник: lada.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
CATL приблизилась к созданию литий-воздушной батареи с рекордной плотностью энергии 12 000 Вт·ч/кг
На Apple TV+ вышел научно-фантастический сериал «Звёздный город» о советской лунной программе
NASA выбрало Boeing 737-700 для испытаний оборудования миссии Artemis в условиях лунной гравитации
Окупаемость видеокарт при майнинге PEARL составляет около полугода
Мессенджер MAX удалили из App Store
Смартфоны на SoC MediaTek заняли весь топ-10 моделей среднего класса от AnTuTu
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую
Инженер создал систему с высокоточным лазером для борьбы с комарами
Airbus испытывает самолёт A350-1000ULR с самой большой дальностью полета в мире
На ПМЭФ-2026 показали серийный образец кроссовера Volga K50
Студенты из Москвы создали дрон для сброса грузов массой до 1,5 кг в заданный сектор
АВТОВАЗ представил прототип модернизированной Lada Niva Legend
Появились первые фотографии сокета Intel LGA 1954 под будущие процессоры Nova Lake
Спустя более 20 лет астрономы обнаружили источник загадочных радиосигналов из космоса
Глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал GTX 1080 одной из своих самых любимых видеокарт
В финском городе Кухмо некоторые квартиры продаются за €1
Аэрофлот получит вторую партию импортозамещённых МС-21-310 из 90 самолётов

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Собрал мощный ПК на i9-14900K после двух серверных Xeon — сколько это стоило 2,5 года назад
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Первые 100 дней Аши Шарма – XBOX продолжает путь Фила Спенсера
ИИ-спам в репозитории Installer-SH помог улучшить архитектуру проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter