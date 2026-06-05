«АвтоВАЗ» подписал на ПМЭФ-2026 соглашение с компанией Ivideon. Платформа интеллектуальной видеоаналитики позволит отслеживать эмоции посетителей дилерских центров.

«АвтоВАЗ» договорился с компанией Ivideon о дальнейшем развитии цифровых инструментов в сети LADA. Стороны планируют увеличить использование технологий на базе искусственного интеллекта в дилерских и сервисных центрах марки. Часть решений уже действует в российских автосалонах бренда. С их помощью компания получает информацию о посещаемости площадок и контролирует выполнение внутренних требований к обслуживанию клиентов.

Изображение - ChatGPT

Следующий этап предполагает более глубокий анализ взаимодействия покупателей с автомобилями. Алгоритмы смогут изучать путь посетителя по салону, определять, к каким моделям он проявляет интерес, а также фиксировать изменения в его реакции во время знакомства с предложениями дилера по цене конкретной модели LADA. Полученная информация позволит лучше понимать поведение аудитории.

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На ее основе компания сможет оценивать привлекательность отдельных автомобилей, эффективность размещения экспозиции и результативность различных коммерческих предложений. Новые инструменты будут использоваться не только для изучения клиентского опыта. Система также поможет отслеживать организацию работы сотрудников, выявлять перегруженные участки и обращать внимание на ситуации, которые могут повлиять на качество обслуживания.