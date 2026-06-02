К 20-летию бренда Republic of Gamers компания Asus выпустила блок питания мощностью 3000 ватт. Устройство предназначено для питания четырех видеокарт GeForce RTX 5090 в одном корпусе.

Блоки питания высокой мощности существуют, но обычно их используют в профессиональных системах для искусственного интеллекта. Asus решила предложить такое решение для продвинутых пользователей ПК под своим игровым брендом.

Изображение: Notebookcheck

Блок питания имеет адаптивный дизайн и работает при напряжении 220-240 вольт и 100-115 вольт. Во втором случае, максимальная выходная мощность ограничена 1600 ваттами. Это касается стран, где используют розетки типа A. Asus спроектировала эту модель для питания четырех видеокарт GeForce RTX 5090 и дополнительных компонентов внутри одного корпуса ПК.

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Для работы на полную мощность в США, требуется розетка на 240 вольт. Такие розетки существуют, но их редко устанавливают в обычных жилых помещениях. Без правильного подключения устройство превращается в блок на 1600 ватт.

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Изображение: Notebookcheck

Похожая проблема возникает в Швейцарии. Местные розетки Type 13 рассчитаны на максимум 10 ампер. Для работы мощного блока нужны розетки Type 23 с предохранителем на 16 ампер. Они есть не везде. Даже при правильном подключении компьютер с таким блоком питания требует отдельной линии в электрощитке. Для других приборов на той же линии просто не хватит мощности. И если включить два-три таких компьютера одновременно в обычной квартире, то проводка не выдержит. Asus пока не раскрыла цену и точную дату выхода блока питания.