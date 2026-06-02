Дайвер у острова Сен-Мартен нашел прототип Pixel Watch 5 на дне Атлантики.

Сооснователь студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд занимался дайвингом у карибского острова Сен-Мартен. На дне он нашел не затонувший корабль, а прототип еще не выпущенных часов Google. Питчфорд поделился фотографиями в соцсети X. Часы имели достаточно заряда, чтобы показать время, но основная батарея села. С лицевой стороны Pixel Watch 5 не отличается от предыдущей модели.

Изображение: @DuvalMagic

На задней крышке производитель нанес маркировку. Среди обозначений — IP68. Эта степень защиты от воды и пыли уберегла внутренности от соленой воды. Также там указан размер 45 мм — такой же, как у старшей версии Pixel Watch 4.

Изображение: @DuvalMagic

реклама

Надписи подтверждают наличие датчика сердечного ритма, чипа UWB, пульсометра, датчика SpO2 и термодатчика для измерения температуры кожи. Единственное, что известно о Pixel Watch 5 из других источников — часы могут получить собственный процессор Tensor вместо чипов Qualcomm Snapdragon, которые стояли во всех предыдущих моделях.

Изображение: @DuvalMagic

Пользователи в комментариях к статье раскритиковали дизайн. Один назвал его луковичным и игрушечным, другой — мягким и инфантильным. Третий отметил, что часы выглядят скорее женственными, и сравнил их с Apple Watch Ultra.