Компания Origin Code представила четырехранговые модули памяти CUDIMM DDR5-8000. Один модуль вмещает 128 ГБ, что позволяет создать комплект до 256 ГБ для массового рынка.

На выставке Computex 2026 компания Origin Code продемонстрировала новый тип потребительской памяти. Особенность модулей — высокая плотность за счёт четырёх рангов микросхем на одном модуле.

Источник изображения: Origin Code

Каждый модуль CUDIMM вмещает 128 ГБ DDR5-8000 и использует четыре набора микросхем. Двухканальный комплект обеспечивает общий объем 256 ГБ. Ранее подобные конфигурации были доступны только в серверных системах.

Модули работают при напряжении DRAM 1,1 В и имеют тайминги 64-63-63-128. Origin Code также предлагает флагманскую версию с более жесткими таймингами 42-57-57-108 и напряжением 1,4 В. Четыре ранга повышают нагрузку на процессор, поэтому CUDIMM включает драйвер клиентской тактовой частоты (CKD), обеспечивающий стабильную работу при высокой плотности памяти.

Комплект был протестирован на материнской плате Gigabyte Z890 Aorus Elite Duo X с процессором Core Ultra 7 270K Plus. Аналогичные демонстрации проводят Adata и MSI на платформе Intel Z890. Поддержка четырехранговых CUDIMM для AMD ожидается с процессорами Zen 6. Появление таких модулей делает большой объем DDR5 доступным для обычных пользователей.