Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Origin Code выводит на рынок 256 ГБ DDR5-8000 с четырехранговыми CUDIMM
Компания Origin Code представила четырехранговые модули памяти CUDIMM DDR5-8000. Один модуль вмещает 128 ГБ, что позволяет создать комплект до 256 ГБ для массового рынка.
реклама

На выставке Computex 2026 компания Origin Code продемонстрировала новый тип потребительской памяти. Особенность модулей — высокая плотность за счёт четырёх рангов микросхем на одном модуле. 

Источник изображения: Origin Code

Каждый модуль CUDIMM вмещает 128 ГБ DDR5-8000 и использует четыре набора микросхем. Двухканальный комплект обеспечивает общий объем 256 ГБ. Ранее подобные конфигурации были доступны только в серверных системах.

реклама

Модули работают при напряжении DRAM 1,1 В и имеют тайминги 64-63-63-128. Origin Code также предлагает флагманскую версию с более жесткими таймингами 42-57-57-108 и напряжением 1,4 В. Четыре ранга повышают нагрузку на процессор, поэтому CUDIMM включает драйвер клиентской тактовой частоты (CKD), обеспечивающий стабильную работу при высокой плотности памяти.

Комплект был протестирован на материнской плате Gigabyte Z890 Aorus Elite Duo X с процессором Core Ultra 7 270K Plus. Аналогичные демонстрации проводят Adata и MSI на платформе Intel Z890. Поддержка четырехранговых CUDIMM для AMD ожидается с процессорами Zen 6. Появление таких модулей делает большой объем DDR5 доступным для обычных пользователей.

#оперативная память #cudimm #ddr5-8000 #origin code #четырехранговая память
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
VideoCardz: RX 9070 GRE дебютирует на мировом рынке 1 июня по рекомендованной цене $549
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter