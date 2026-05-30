Vivo представила в Мексике новый смартфон Vivo T5. Модель получила аккумулятор на 7200 мАч, дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 6s Gen 2.

Производители бюджетных смартфонов продолжают увеличивать емкость аккумуляторов даже в недорогих моделях. Vivo сделала ставку именно на автономность и оснастила новый T5 аккумуляторной батареей заметно больше стандартной, для этого сегмента.

Vivo начала продажи смартфона Vivo T5 в Мексике. Данная модель доступна в единственной версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Цена составляет 5799 мексиканских песо (эквивалентно ≈₽ 23 700). Смартфон оснащен процессором Snapdragon 6s Gen 2 от Qualcomm. Компания установила 6,75-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1570 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и заявленной яркостью до 1250 нит.

Емкость аккумулятора составляет 7200 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 44 Вт. Корпус соответствует стандартам защиты IP68 и IP69 от воды и пыли. Основная камера включает датчики на 50 и 2 Мп, а фронтальная камера получила сенсор на 32 Мп. Смартфон работает на OriginOS 6, основанной на Android 16. Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, инфракрасный порт и поддержка до 8 ГБ динамической оперативной памяти.