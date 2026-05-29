Global_Chronicles
Acer представила новые QD-OLED-мониторы, проекторы и портативные дисплеи
Acer анонсировала новую линейку решений для развития творчества, развлечений и повышения производительности, в которую вошли два QD-OLED-монитора, два проектора, два портативных монитора и носимое устройство Aspire Badge.
В новой линейке своих товаров Acer сделала акцент на точной цветопередаче, мобильной работе и удобстве подключения. В нее вошли мониторы, проекторы и носимое устройство для разных сценариев использования.

Изображение: TechPowerUp

Acer показала несколько новых продуктов, рассчитанных на разные задачи: профессиональную работу с изображением, просмотр видео, мобильную продуктивность и персональное использование. В линейку вошли монитор ProDesigner PE320QK G0, монитор CE320QK G, лазерный проектор HL6820GTV, портативный смарт‑проектор HD1500, портативные мониторы PM161Q JB и PM131QT, а также устройство Aspire Badge.

ProDesigner PE320QK G0 компания адресует людям творческих специальностей, профессионалам. Монитор получил 31,5-дюймовую QD-OLED-панель с разрешением 4K UHD, 10-битной цветопередачей и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500. Acer заявляет точность Delta E <1, охват 99% DCI-P3 и 98% Adobe RGB, а также частоту обновления 120 Гц и время отклика 0,03 мс GTG. Для управления предусмотрен Acer Smart Dial, а программное обеспечение Creator Hub позволяет настраивать цветовое пространство и работать с калибратором.

CE320QK G тоже использует 4K UHD QD-OLED-панель и ориентирован на профессиональных создателей контента. Он предлагает 10-битный цвет, Delta E <2, 99% DCI-P3, 120 Гц, отклик 0,03 мс GTG и поддержку AMD FreeSync Premium Pro. Подставка ErgoStand позволяет менять наклон, поворот и высоту, что удобно для длительной работы.

Изображение: TechPowerUp

HL6820GTV сочетает лазерную 4K-проекцию и встроенный адаптер Google TV. Проектор поддерживает 1080p при 240 Гц, задержку 1 мс, VRR до 144 Гц, проекцию на 360 градусов, защиту IP5X и работу до 30 000 часов. HD1500, в свою очередь, рассчитан на переносное использование: он дает Full HD 1080p, световой поток за счет 8000 светодиодов, автофокус, автонастройку экрана и два динамика по 5 Вт.

Изображение: TechPowerUp

Портативный монитор PM161Q JB получил 15,6-дюймовую IPS-матрицу Full HD и съемную клавиатуру Pogo. PM131QT предлагает 12,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 × 720, магнитное крепление, подключение по одному кабелю и поддержку 5-точечного касания. Обе модели совместимы с креплением VESA.

Изображение: TechPowerUp

Aspire Badge Acer называет цифровым носимым устройством для студентов, детей и юных авторов контента. Оно позволяет выводить изображения и анимацию на экран, подключается по Bluetooth к мобильному приложению и помимо функций самовыражения, включает в себя практичные функции безопасности: аварийную сигнализацию, сигнал SOS, который мигает азбукой Морзе, и ночной режим вспышки для повышения видимости и безопасности.

#acer #qd-oled #проекторы #computex 2026 #портативные мониторы #aspire badge #ce320qk g #hd1500 #hl6820gtv #pm131qt #pm161q jb #prodesigner pe320qk g0
Источник: techpowerup.com
