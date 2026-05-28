Vertu представила складной смартфон Alphafold с искусственным интеллектом. Новинка ориентировано на руководителей компаний, базовая модель стоит $6880.

Vertu базируется в Гонконге и много лет выпускает телефоны для состоятельных покупателей. За это время компания несколько раз меняла владельцев. Рынок смартфонов теперь занимают крупные производители, и Vertu пытается найти новую нишу. Новая стратегия этого известного производителя — сочетать дорогие материалы с корпоративными возможностями ИИ.

Источник изображения: Vertu

реклама

Базовая версия Alphafold выполнена из телячьей кожи и стоит $6880 (эквивалентно ≈₽ 488 тыс по курсу ЦБ РФ на 28.05.2026). Более дорогие модели используют кожу аллигатора, 18-каратное золото и вставки с бриллиантами. Самая дорогая стандартная модель сейчас стоит $46 800 (эквивалентно ≈₽ 3,3 млн по курсу ЦБ РФ на 28.05.2026). Vertu также предлагает индивидуальную персонализацию.

Внутри устройства стоит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Alphafold получил 8,05-дюймовый складной дисплей и внешний экран на 6,53 дюйма. Емкость аккумулятора — 6500 мАч. Телефон поддерживает спутниковую связь. Тройная задняя камера включает основную на 50 Мп, сверхширокоугольную на 50 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Производитель заявляет, что шарнир выдерживает 650 000 складываний. В шарнире использованы металл, титан и углепластик.

Источник изображения: Vertu

Главная особенность Alphafold — ИИ-агент Hermes Agent. Vertu создала его на основе открытого проекта Hermes от Nous Research. Агент подключается к корпоративным системам, например к ERP и CRM. Он координирует задачи: согласования, планирование, отслеживание продаж, планирование поездок и оперативную отчетность. Пользователь отдает команды на естественном языке. Настройка интеграции Phone-to-ERP и VPS под каждого клиента зависит от его существующих систем, поэтому цены на эти услуги варьируются.

Alphafold направляет запросы между несколькими моделями ИИ: GPT от OpenAI, Claude от Anthropic, Gemini от Google и некоторыми открытыми моделями. Система интегрируется с более чем 80 приложениями и десятками встроенных функций телефона.

Генеральный директор Vertu Молли Ма говорит: существующие ИИ-функции смартфонов от ведущих брендов в основном нацелены на потребителей — редактирование фото и голосовые помощники. Рынок корпоративных ИИ-агентов на смартфонах пока свободен.

Для защиты данных Alphafold использует патентованный чип безопасности A5. Чип изолирует ключи аутентификации, биометрические данные и конфиденциальную корпоративную информацию от основной операционной системы. Коммерчески важные данные обрабатываются локально на устройстве. Запросы к внешним моделям ИИ перед отправкой редактируются или токенизируются. Независимых проверок безопасности система пока не проходила. Vertu планирует такие проверки и сертификацию в будущем. Компания обещает публично сообщить о результатах.

Vertu отгрузит первую партию из 115 устройств Alphafold на этой неделе. Основной рынок — США.