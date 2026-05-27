Компания SAMA представит новую линейку компьютерного оборудования на выставке Computex 2026 в Тайбэе. В экспозицию войдут корпуса ПК V80 и V70, а также системы жидкостного охлаждения Q80 и Q40.

Производители компьютерных комплектующих продолжают делать ставку не только на охлаждение, но и на внешний вид систем. На Computex 2026 компания SAMA покажет сразу несколько новых решений для игровых и производительных ПК.

На выставке компания представит прототип корпуса V80 с двойной изогнутой передней панелью из закаленного стекла, встроенной быстрой зарядкой мощностью 60 Вт и отдельным воздуховодом для охлаждения видеокарты. Корпус также получил конструкцию с подсветкой и эффектом «парящего» корпуса.

Модель V70 использует фронтальное размещение блока питания. По заявлению SAMA, такая схема помогает сохранить открытый обзор внутреннего пространства корпуса без увеличения его размеров.

Система жидкостного охлаждения Q80 получила два IPS-дисплея на 4 и 6 дюймов в металлическом корпусе. Один экран устанавливается на помпу для мониторинга системы, второй можно использовать отдельно как настольный дисплей.

Еще одной новинкой станет Q40 с моторизованным внешним кольцом на помпе и встроенным ЖК-экраном с поддержкой пользовательских изображений и анимации. В комплект также входят три 28-миллиметровых вентилятора с боковой ARGB-подсветкой.