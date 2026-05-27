Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Cooler Master выпустила СЖО с 6-дюймовым экраном и поддержкой видео
Cooler Master начала продажи системы жидкостного охлаждения B360 TV ARGB с крупным TFT-дисплеем.
реклама

Производители систем охлаждения все чаще добавляют в свои устройства экраны для вывода температуры и другой информации. Cooler Master пошла дальше и установила в новую модель дисплей размером почти со смартфон. 

Изображение: TweakTown 

Cooler Master представила систему жидкостного охлаждения B360 TV ARGB формата 360 мм. Модель получила 6-дюймовый TFT LCD-экран с разрешением 960x480 пикселей и яркостью 300 нит. Дисплей закреплен на поворотной подставке с вращением на 360 градусов.

реклама

Компания продает устройство через площадку JD в Китае. Пока производитель не сообщал о глобальном запуске. Цена для Поднебесной составляет 699 юаней (эквивалентно ≈₽ 7360 по курсу ЦБ РФ на 27.05.2026).

Управление экраном работает через программу MasterCTRL. Пользователь может выводить на дисплей температуру системы, анимированные изображения или видео.

Изображение: TweakTown 

Система использует новую помпу со скоростью 3200 оборотов в минуту. Cooler Master заявляет о росте эффективности охлаждения на 20% по сравнению с предыдущими моделями. В конструкцию также входят алюминиевый радиатор толщиной 27,2 мм, трубки длиной 400 мм и три вентилятора Mobius ARGB размером 120 мм.

Для покупателей, которым такой экран кажется слишком большим, компания предлагает модель B360 LCD с дисплеем на 3,95 дюйма.

#сжо #пк #cooler master #система жидкостного охлаждения #b360 tv argb #masterctrl #mobius argb #tft lcd
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8
HBO показал первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень»: фанаты в восторге

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter