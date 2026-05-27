Cooler Master начала продажи системы жидкостного охлаждения B360 TV ARGB с крупным TFT-дисплеем.

Производители систем охлаждения все чаще добавляют в свои устройства экраны для вывода температуры и другой информации. Cooler Master пошла дальше и установила в новую модель дисплей размером почти со смартфон.

Изображение: TweakTown

Cooler Master представила систему жидкостного охлаждения B360 TV ARGB формата 360 мм. Модель получила 6-дюймовый TFT LCD-экран с разрешением 960x480 пикселей и яркостью 300 нит. Дисплей закреплен на поворотной подставке с вращением на 360 градусов.

Компания продает устройство через площадку JD в Китае. Пока производитель не сообщал о глобальном запуске. Цена для Поднебесной составляет 699 юаней (эквивалентно ≈₽ 7360 по курсу ЦБ РФ на 27.05.2026).

Управление экраном работает через программу MasterCTRL. Пользователь может выводить на дисплей температуру системы, анимированные изображения или видео.

Изображение: TweakTown

Система использует новую помпу со скоростью 3200 оборотов в минуту. Cooler Master заявляет о росте эффективности охлаждения на 20% по сравнению с предыдущими моделями. В конструкцию также входят алюминиевый радиатор толщиной 27,2 мм, трубки длиной 400 мм и три вентилятора Mobius ARGB размером 120 мм.

Для покупателей, которым такой экран кажется слишком большим, компания предлагает модель B360 LCD с дисплеем на 3,95 дюйма.