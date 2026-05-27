Global_Chronicles
Телескоп JWST обнаружил похожую на Меркурий экзопланету крупнее Земли с температурой +727 °C
Космический телескоп Джеймса Уэбба исследовал каменистую экзопланету LHS 3844b в 50 световых годах от Земли. Ученые считают, что мир без атмосферы может напоминать Меркурий или Луну.
Астрономы продолжают искать способы изучать каменистые планеты за пределами Солнечной системы без прямых снимков. Для этого специалисты анализируют инфракрасное излучение и сравнивают спектры поверхности с известными породами. 

Иллюстрация изображает экзопланету LHS 3844b. (NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC))

Экзопланету LHS 3844b астрономы обнаружили еще в 2018 году. Она вращается вокруг тусклого красного карлика и завершает оборот всего за 11 часов. Планета находится настолько близко к звезде, что излучение, по сути, лишило ее атмосферы.

Одна сторона LHS 3844b постоянно обращена к звезде. Температура там достигает примерно 1000 Кельвинов, что соответствует +727°C. Другая половина остается в полной темноте. Для наблюдений исследователи использовали прибор MIRI на борту телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST). Телескоп зафиксировал инфракрасное излучение планеты и получил спектр поверхности. Анализ показал, что внешняя оболочка может состоять из пород, похожих на базальт Луны или земную мантию, богатую магнием и железом.

Ранее ученые предполагали наличие тектонической активности. Однако JWST не обнаружил следов углекислого газа и серы, которые обычно сопровождают вулканические процессы. Значит, LHS 3844b — неактивный мир. Она похожа на Меркурий. Ученые уже получили дополнительные данные и продолжают анализировать различия в отражении света от камней и пыли. Руководитель исследования Лаура Крейдберг заявила, что тот же метод применим и к другим каменистым экзопланетам.

#nasa #экзопланеты #jwst #miri #lhs 3844b
Источник: sciencealert.com
