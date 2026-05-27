Астрономы продолжают искать способы изучать каменистые планеты за пределами Солнечной системы без прямых снимков. Для этого специалисты анализируют инфракрасное излучение и сравнивают спектры поверхности с известными породами.
Иллюстрация изображает экзопланету LHS 3844b. (NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC))
Экзопланету LHS 3844b астрономы обнаружили еще в 2018 году. Она вращается вокруг тусклого красного карлика и завершает оборот всего за 11 часов. Планета находится настолько близко к звезде, что излучение, по сути, лишило ее атмосферы.
Одна сторона LHS 3844b постоянно обращена к звезде. Температура там достигает примерно 1000 Кельвинов, что соответствует +727°C. Другая половина остается в полной темноте. Для наблюдений исследователи использовали прибор MIRI на борту телескопа Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST). Телескоп зафиксировал инфракрасное излучение планеты и получил спектр поверхности. Анализ показал, что внешняя оболочка может состоять из пород, похожих на базальт Луны или земную мантию, богатую магнием и железом.
Ранее ученые предполагали наличие тектонической активности. Однако JWST не обнаружил следов углекислого газа и серы, которые обычно сопровождают вулканические процессы. Значит, LHS 3844b — неактивный мир. Она похожа на Меркурий. Ученые уже получили дополнительные данные и продолжают анализировать различия в отражении света от камней и пыли. Руководитель исследования Лаура Крейдберг заявила, что тот же метод применим и к другим каменистым экзопланетам.