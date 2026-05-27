Компания Kakao Corp. направила документы в Роспатент для регистрации бренда KakaoTalk. Заявка охватывает мессенджер, цифровые сервисы и рекламные продукты.

Корейский сервис KakaoTalk начал юридическое оформление бренда в РФ. Информация о заявке появилась в базе проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно полученным данным, компания Kakao Corp., которая развивает мессенджер KakaoTalk, подала заявку в Роспатент с целью закрепления прав на использование бренда в различных категориях цифровых услуг.

Среди заявленных направлений указаны программы для смартфонов и компьютеров, инструменты для обмена сообщениями, рекламные сервисы и функции, связанные с социальными платформами. По сути, речь идет о полном наборе сервисов, которые уже использует сам мессенджер.

KakaoTalk работает с 2010 года и остается бесплатным приложением для переписки и звонков. Сервис доступен на устройствах с iOS и Android, а также в версии для ПК.