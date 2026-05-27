Silicon Power представила оперативную память XPower Cyclone R DDR5, сертифицированную в рамках ROG-направления. Модули ориентированы на игровые системы и предлагают скорости до 9200 MT/s при поддержке разгона через XMP.

Silicon Power представила модуль оперативной памяти XPower Cyclone R DDR5, ориентированный на игровые ПК и разработанный для экосистем ПК следующего поколения. Новинка получила сертификацию ROG и относится к решениям, рассчитанным на высокую производительность в современных системах.

Линейка использует технологию CUDIMM и поддерживает частоты от 8200 до 9200 MT/s в зависимости от конфигурации. Производитель заявляет совместимость с профилями Intel XMP 3.0, что позволяет упростить разгон в один клик.

В конструкции применяются решения для повышения стабильности сигнала, включая встроенный Clock Driver. Также отмечается использование элементов энергоменеджмента и коррекции ошибок на уровне чипов. Модули выполнены в формате, ориентированном на современные платформы Intel и игровые сборки, где важны высокая пропускная способность и устойчивость при нагрузке.