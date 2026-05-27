В сети появились данные о смартфоне Vivo S60, который готовят к запуску в среднем сегменте. Новинка может получить тройную основную камеру, где все сенсоры будут иметь разрешение 50 мегапикселей.

Будущая линейка смартфонов Vivo S60 продолжает обрастать деталями до официального анонса. Основное внимание в утечках уделяется камере устройства.

Фото: Vivo

По предварительным данным, Vivo S60 планируют позиционировать как смартфон среднего класса с упором на фотосъемку. Главной особенностью новинки называют тройную основную камеру.

Сообщается, что каждый модуль основной камеры будет иметь разрешение 50 мегапикселей. Такая конфигурация должна включать основной сенсор, сверхширокоугольный объектив и дополнительный модуль с оптическим зумом.

Смартфон рассматривают как часть новой линейки Vivo S, где производитель делает ставку на сбалансированные характеристики и улучшенные возможности съемки при сохранении среднего ценового сегмента. О других параметрах устройства в утечке подробно не сообщается.