Global_Chronicles
ROG Rapture GT-BN98 Pro стал первым заявленным Wi-Fi 8 роутером от Asus
Asus показала ROG Rapture GT-BN98 Pro — первый заявленный роутер с поддержкой Wi-Fi 8. Устройство ориентировано на игры и работу с высокими нагрузками, включая потоковые сервисы и умные домашние системы.
На фоне развития сетевых стандартов компании начинают тестировать оборудование следующего поколения. Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro как первый роутер с поддержкой Wi-Fi 8, следует из информации, опубликованной в рамках премии Computex 2026. Новинка относится к линейке игровых решений ROG и рассчитано на высокие нагрузки, включая онлайн-игры, потоковое видео в высоком разрешении и работу умных домашних систем. В описании отмечаются функции, направленные на снижение задержек и улучшение стабильности соединения.

Согласно опубликованным данным, роутер поддерживает многоточечную координацию доступа и интеллектуальное распределение трафика между устройствами. Также заявлена оптимизация маршрутов передачи данных и расширенные возможности управления сетью. Отдельно подчеркивается наличие нескольких высокоскоростных проводных портов, включая интерфейсы уровня 10 Гбит/с, а также ориентир на работу в сетях с высокой плотностью устройств. Компания связывает появление Wi-Fi 8 с задачами повышения стабильности соединений в сложных сетевых сценариях и снижением задержек при работе большого числа подключенных устройств.

#asus #computex #сеть #роутеры #игровые устройства #wi-fi 8 #rog rapture gt-bn98 pro
Источник: wccftech.com
