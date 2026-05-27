GIGABYTE зарегистрировала несколько новых видеокарт серии AORUS Infinity на базе RTX 50. В списке появились модели RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti и RTX 5060.

После выхода RTX 5090 AORUS Infinity компания GIGABYTE, судя по регистрационным документам, расширяет линейку Infinity на более доступные видеокарты серии RTX 50. В базе Евразийской экономической комиссии появились новые модели видеокарт GIGABYTE серии AORUS Infinity. Производитель добавил туда сразу несколько устройств на архитектуре NVIDIA GeForce RTX 50. Официального анонса компания пока не делала.

Изображение: WCCFTech

В перечне указаны RTX 5080 Infinity, RTX 5070 Ti Infinity, RTX 5070 Infinity, а также две версии RTX 5060 Ti Infinity — с 8 и 16 ГБ памяти. Кроме них, в документах фигурирует и RTX 5060 Infinity. Ранее в линейке присутствовала только RTX 5090 AORUS Infinity Edition.

Изображение: WCCFTech

реклама

Первая модель серии получила нестандартный внешний вид и систему охлаждения WINDFORCE Hyperboost. Для нее GIGABYTE использовала цельнометаллический корпус и двухпоточную конструкцию охлаждения. По сути, такой подход напоминал RTX 5090 Founders Edition, но с другим исполнением корпуса и акцентом на массивный кулер.

Теперь компания, вероятно, готовит аналогичный дизайн и для видеокарт более низкого сегмента. Обычно производители уделяют максимум внимания флагманам, тогда как RTX 5070 или RTX 5060 получают более простые системы охлаждения и базовые материалы корпуса.

Если GIGABYTE сохранит оформление RTX 5090 Infinity в новых моделях, линейка может получить металлический кожух, RGB-подсветку Halo и ту же систему охлаждения с тепловыми трубками и усиленным воздушным потоком. При этом стоимость таких версий, вероятно, окажется выше стандартных модификаций.