Global_Chronicles
GIGABYTE зарегистрировала пять новых видеокарт RTX 50 AORUS Infinity
GIGABYTE зарегистрировала несколько новых видеокарт серии AORUS Infinity на базе RTX 50. В списке появились модели RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti и RTX 5060.
После выхода RTX 5090 AORUS Infinity компания GIGABYTE, судя по регистрационным документам, расширяет линейку Infinity на более доступные видеокарты серии RTX 50. В базе Евразийской экономической комиссии появились новые модели видеокарт GIGABYTE серии AORUS Infinity. Производитель добавил туда сразу несколько устройств на архитектуре NVIDIA GeForce RTX 50. Официального анонса компания пока не делала.

В перечне указаны RTX 5080 Infinity, RTX 5070 Ti Infinity, RTX 5070 Infinity, а также две версии RTX 5060 Ti Infinity — с 8 и 16 ГБ памяти. Кроме них, в документах фигурирует и RTX 5060 Infinity. Ранее в линейке присутствовала только RTX 5090 AORUS Infinity Edition.

Первая модель серии получила нестандартный внешний вид и систему охлаждения WINDFORCE Hyperboost. Для нее GIGABYTE использовала цельнометаллический корпус и двухпоточную конструкцию охлаждения. По сути, такой подход напоминал RTX 5090 Founders Edition, но с другим исполнением корпуса и акцентом на массивный кулер.

Теперь компания, вероятно, готовит аналогичный дизайн и для видеокарт более низкого сегмента. Обычно производители уделяют максимум внимания флагманам, тогда как RTX 5070 или RTX 5060 получают более простые системы охлаждения и базовые материалы корпуса.

Если GIGABYTE сохранит оформление RTX 5090 Infinity в новых моделях, линейка может получить металлический кожух, RGB-подсветку Halo и ту же систему охлаждения с тепловыми трубками и усиленным воздушным потоком. При этом стоимость таких версий, вероятно, окажется выше стандартных модификаций.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #rtx 5060 #rtx 5070 #aorus #geforce rtx 50 #rtx 5090 aorus infinity #windforce hyperboost
Источник: wccftech.com
