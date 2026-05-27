Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов представил данные о выводе похищенных средств через криптовалюты. За 2025 год эта сумма достигла 295 миллиардов рублей

В РФ крупные банки продолжают фиксировать рост операций с криптовалютами, связанных с незаконным выводом денег. Одну из таких оценок Сбер представил на форуме по вопросам безопасности и цифровых технологий. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в ушедшем году злоумышленники вывели через криптовалюты и площадки для обмена цифровых активов примерно 295 млрд рублей.

Эти данные Сбер озвучил во время обсуждения влияния цифровых технологий на незаконную деятельность и национальную безопасность. Кузнецов пояснил, что оценку подготовили аналитики банка на основе собственной статистики и наблюдений за финансовыми схемами. По его словам, криптовалютный сектор все чаще используют для сокрытия происхождения денег, вывода капитала и расчетов внутри преступных структур. Он также отметил, что усиление контроля над привычными финансовыми инструментами заставляет организаторов таких схем искать альтернативные каналы. Одним из них и стали криптовалюты.