Global_Chronicles
Ученые из США создали назальный спрей против старения мозга
Ученые из США проверили экспериментальный назальный спрей для борьбы с возрастными изменениями мозга. После двух доз зафиксировали улучшение памяти и снижение воспаления на несколько месяцев.
Возрастные изменения мозга часто связывают с хроническим воспалением и нарушением работы клеток. Команда ученых из Texas A&M University решила воздействовать сразу на оба процесса с помощью интраназальной терапии.

Изображение: ScienceDaily

Специалисты создали назальный спрей на основе внеклеточных везикул — микроскопических частиц, которые переносят генетический материал между клетками. Ученые загрузили их микроРНК, регулирующими сигнальные процессы в тканях мозга. Выбранная терапия снизила хроническое воспаление, связанное со старением мозга, и улучшила когнитивные функции после двух доз.

Препарат вводили через нос. Такой способ позволил доставить активные компоненты напрямую в мозг без хирургического вмешательства. Во время эксперимента исследователи зафиксировали подавление воспалительных механизмов NLRP3 и cGAS-STING, которые участвуют в возрастных изменениях нервной ткани. Поведенческие тесты показали: обработанные животные лучше справлялись с задачами на память и распознавание. Они успешнее идентифицировали знакомые объекты и замечали изменения в окружении.

Ученые уверены, что старение мозга можно обратить вспять, ведь эффект от лечения с помощью назального спрея на основе внеклеточных везикул наступил у лабораторных животных после двух доз препарата и сохранялся несколько месяцев. Команда подала заявку на патент США.

#болезнь альцгеймера #деменция #назальный спрей #внеклеточные везикулы
Источник: sciencedaily.com
