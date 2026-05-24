Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что ее компания предвидела скачок цен на память. В интервью Тэ Киму она отметила, что конкуренты не сделали аналогичных заказов и теперь страдают от дефицита.

Высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта изменил рынок памяти. Сотрудники SK hynix получают крупные премии, а работники Samsung устраивают протесты из-за разницы в бонусах. Причина — резкий рост цен на высокоскоростную память HBM и обычную DDR.

По оценкам NVIDIA, платформе Rubin AI к 2027 году потребуется до шести миллиардов гигабайт памяти LPDDR. Для сравнения: Apple понадобится 2,9 миллиарда, Samsung — 2,7 миллиарда. Память HBM и DDR производят на одних и тех же мощностях. Производители перебрасывают линии на HBM, что создает дефицит DDR.

Кресс заявила, что NVIDIA заранее знала о неизбежном росте цен. Компания разместила заказы на память задолго до того, как рынок начал лихорадить. «Все должны были заказать это давно», — сказала она.

NVIDIA не покупает готовые чипы со склада. Компания сотрудничает со всеми тремя поставщиками памяти, разрабатывая чипы под свои нужды. Производители спрашивают у NVIDIA нужный объем, а затем работают синхронно. «Я не вижу, чтобы какая-либо другая компания поступила так же», — добавила Кресс.

Китайские компании, по данным издания, рассматривают текущий дефицит как возможность закрепиться на рынке.