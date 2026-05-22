Сеть по продаже электроники М.Видео вывела на свой маркетплейс новые продукты. В каталоге теперь числятся семечки подсолнечника, фруктовые снеки и конфеты.

Компания М.Видео известна как продавец техники и электроники. За последнее время ритейлер активно добавляет на свою онлайн-площадку товары из других категорий. Ранее там появились кофе и зоотовары. Теперь очередь дошла до семечек.

В ассортимент маркетплейса вошли жареные семечки Джинн и Солнечный великан в упаковках по 200 и 300 граммов. Также компания предлагает вяленые яблоки ВкусЪ и конфеты Lawrence с вишней и марципаном. Конфеты позиционируются как подарочный вариант.

Руководитель отдела товаров и зоопродуктов М.Видео Екатерина Стригина пояснила логику М.Видео. Семечки, по ее словам, подходят для домашнего просмотра кино или спорта. А снеки и сухофрукты удобно брать с собой в дорогу. Компания видит запрос на такие товары и планирует постепенно наращивать ассортимент в этой категории.

В планах этого российского ритейлера и дальше развивать мультикатегорийную модель как своей интернет-площадки, так и сети офлайн магазинов и постепенно добавлять новые повседневные товары, выходя за рамки привычной электроники и бытовой техники.