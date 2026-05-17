Global_Chronicles
Сенатор Артём Шейкин предупредил о краже аккаунтов «Госуслуг» через фальшивые ЖКХ‑уведомления
Мошенники начали обманывать граждан под видом проверки графика отключения горячей воды.

Весной и летом россияне привыкли к плановым отключениям горячей воды. Эту бытовую ситуацию аферисты превратили в инструмент обмана. 

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Человек получает сообщение якобы от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ. Ему предлагают перейти на сайт и сверить график отключения по своему адресу. Ссылка ведёт на поддельную страницу, которая внешне копирует официальный портал. Там просят ввести личные данные, а также логин и пароль от «Госуслуг». В некоторых случаях жертве предлагают скачать документ с графиком или новое приложение ЖКХ — внутри вредоносная программа.

Сенатор Артём Шейкин подчёркивает: фишинговые страницы становятся всё качественнее. Аферисты используют копии реальных сайтов, похожие адреса и поддельные формы входа.

Проверять информацию нужно только через официальные городские порталы, сайт УК или ресурсоснабжающей организации. Вводить данные банковской карты, коды из СМС или пароль от «Госуслуг» для проверки графика отключения воды не требуется. Если такая просьба появляется — перед вами мошенники.

#мошенничество #госуслуги #фишинг #шейкин #отключение воды
Источник: tass.ru
