Toyota видит в CUE7 инструмент для тестирования и улучшения алгоритмов движения, обнаружения объектов, определения местоположения в пространстве и принятия решений в режиме реального времени

Автопроизводитель Toyota уже несколько лет развивает побочный проект по созданию человекоподобного робота, который играет в баскетбол. Команда инженеров шаг за шагом добавляла новые возможности, от точных бросков до сложных перемещений по площадке.

Скриншот видео Toyota Global/YouTube

Проект CUE стартовал в 2017 году как инициатива волонтеров из инженерного общества Toyota с целью самостоятельно разработать систему искусственного интеллекта для баскетбольного робота. В 2019 году одна из версий CUE выполнила 2020 подряд точных штрафных бросков и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 2024‑м робот CUE6 установил второй рекорд, выполнив самый дальний зафиксированный бросок для человекоподобного робота — с дистанции 24,55 м.

Скриншоты Toyota Global/YouTube

CUE7 разработчики называют полной переработкой конструкции. Теперь робот не ограничивается статичными бросками: он перемещается по площадке, ведет мяч и выполняет броски, демонстрируя движения, похожие на действия баскетболиста.





Робот имеет рост 2,18 м, массу 74 кг и, по оценке создателей, обойдется примерно в $150 000 за экземпляр. На корпусе установлены камеры и датчики от головы до колес, за счет которых система оценивает расстояние до кольца и угол броска и подбирает нужную силу и траекторию для попадания.