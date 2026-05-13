Global_Chronicles
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил о дискриминации российских пользователей со стороны GitHub. Он рекомендовал разработчикам переносить свои проекты на отечественные площадки.

Проблемы с доступом к GitHub у части пользователей в России совпали с заявлениями Роскомнадзора о том, что ведомство не вводило ограничений для платформы. На этом фоне в Госдуме заговорили о целенаправленной политике владельцев сервиса и необходимости заранее подготовить альтернативные площадки для кода.

Изображение - ChatGPT

Антон Горелкин сообщил сегодня в своем Telegram‑канале, что видит в текущей ситуации «сознательную дискриминацию российских пользователей администрацией платформы» и считает, что именно владельцы GitHub ограничивают доступ для разработчиков из РФ. Он сослался на данные Роскомнадзора, по которым регулятор не блокирует сервис, и сделал вывод, что проблема касается только российской аудитории.

Депутат рекомендовал разработчикам «уходить от зависимости» от GitHub и переносить проекты на отечественные Git‑репозитории, поскольку сервис, принадлежащий Microsoft, в перспективе может полностью перестать работать в России. При этом он отдельно подчеркнул, что не называл GitHub «вредительской» площадкой и, напротив, считает ее очень ценной и фактически отраслевым стандартом, ставшим центральным элементом многих систем.

Горелкин указал, что его слова неверно интерпретировали как прямой призыв заблокировать платформу и что он лишь фиксирует факт дискриминации и риск потери доступа к проектам.

#microsoft #госдума #блокировка #github #антон горелкин #доступ к сервисам #российские разработчики
Источник: gazeta.ru
