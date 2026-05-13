Global_Chronicles
Kia разрабатывает спортивный седан для поколения геймеров
Kia работает над новым спортивным седаном. Компания ориентирует машину на покупателей, которые выросли с геймпадами в руках, а не за рулем авто с мощными двигателями внутреннего сгорания.

Продажи предыдущей модели Stinger не оправдали ожиданий Kia. Тем не менее, у автомобиля появилась небольшая преданная аудитория, которая хочет, чтобы компания попробовала снова.

Концепт Kia Vision Meta Turismo: изображение Kia 

Новый седан находится в разработке. В отличие от предшественника, он будет электрическим. За основу, вероятно, возьмут концепт Meta Turismo, который Kia показала в конце прошлого года.

Компания уже пробовала заменить Stinger кроссовером EV6 GT. Тогда не получилось. Покупателей, которых привлек оригинальный седан, не устроил дизайн авто. К тому же цена EV6 GT оказалась заметно выше стартовой стоимости Stinger.

Концепт Kia Vision Meta Turismo: изображение Kia 

Главный дизайнер Kia Карим Хабиб говорит, что компания не хочет отказываться от идеи создавать такие машины. Meta Turismo, по его словам, это взгляд на спортивный седан для поколения геймеров. Правда, выпускать концепт прямо сейчас компания не готова. Причина — высокая стоимость высокопроизводительного электромобиля.

Концепт Kia Vision Meta Turismo: изображение Kia 

Хабиб надеется, что тенденции развития электромобилей сделают такое производство доступнее. Руководитель отдела дизайна интерьеров Йохен Паэзен добавляет: молодое поколение уже не трогает звук двигателей V8. Компания понимает это и пытается понять, что вызывает эмоции у нынешних молодых покупателей – поколения, выросшего на компьютерных играх.

Предыдущий Stinger выпускали пять с половиной лет, до 2023 года. Машина оснащалась бензиновыми турбированными двигателями и даже турбодизелем на некоторых рынках. Новинка, судя по всему, получит только электрическую силовую установку.

#электромобили #kia #концепт-кар #stinger #поколение геймеров
Источник: carscoops.com
