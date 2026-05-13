Global_Chronicles
LR-450 от Northrop Grumman определяет положение и ориентацию спутников даже без внешних сигналов
Компания Northrop Grumman представила навигационную систему LR-450 для космических аппаратов. Устройство определяет положение и ориентацию даже при отсутствии сигналов со спутников.

Большинство космических навигационных систем зависят от внешних сигналов. При потере связи со спутниками аппарат рискует сбиться с курса. Northrop Grumman предлагает решение, которое не требует внешних источников данных.

Фото: Northrop Grumman

Новая система LR-450 использует миллиполусферические резонирующие гироскопы (mHRG). Эти датчики измеряют вращение и ориентацию аппарата без внешних сигналов. По сути, устройство само определяет, где находится и как движется.

Компания уже применяла похожую технологию в других проектах. Датчики HRG от Northrop Grumman наработали на орбите более 70 миллионов часов. Например, такие же гироскопы стоят на телескопе Джеймса Уэбба. Для LR-450 инженеры создали уменьшенную версию этих датчиков.

Система получилась компактной и легкой. Она без проблем вписывается в разные конфигурации спутников. Крайне важно то, что устройство рассчитано на миллионы часов непрерывной работы. Разработчик утверждает, что LR-450 подходит для трех типов космических задач: полеты к дальним планетам с посадкой на их поверхность, запуски спутников на низкую околоземную орбиту и долговременные миссии в открытом космосе.

Вице-президент компании Райан Аррингтон отметил, что LR-450 не требует обслуживания во время работы. Операторы могут применять эту систему для посадки на планеты, для вывода спутников на околоземную орбиту и для полетов в дальний космос. При этом сохраняется высокая точность навигации, а сама система обходится дешевле многих аналогов.

Компания уже начала продажи LR-450. Инженерные группы по всему миру могут интегрировать систему в свои космические платформы.

#northrop grumman #космические аппараты #lr-450 #mhrg #инерциальная навигация
Источник: satelliteevolution.com
