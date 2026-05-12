Профессор Тимоти Берберри заявил, что Данте в XIV веке описал последствия падения крупного небесного тела на Землю. Исследователь сравнил устройство ада в «Божественной комедии» с гигантским ударным кратером.

Исследователи геомифологии нередко ищут следы реальных природных событий в древних текстах и легендах. Теперь внимание ученых привлекла одна из самых известных поэм Средневековья.

Профессор Университета Маршалла Тимоти Берберри (Timothy Burbery) считает, что Данте Алигьери в первой части «Божественной комедии» фактически описал последствия столкновения Земли с крупным небесным телом. Речь идет о поэме «Ад», которую Данте написал между 1308 и 1321 годами.

По сюжету Люцифер после изгнания с небес падает на Землю и уходит вглубь планеты до самого центра. При этом выброшенные породы образуют гору Чистилища, а сам провал становится Адом с девятью кругами. Берберри считает, что это описание напоминает образование огромного ударного кратера после падения астероида или кометы.

Ученый также обратил внимание на представления о мире в XIV веке. В то время люди еще не рассматривали метеориты как объекты из космоса. Только в XIX веке наука подтвердила внеземное происхождение подобных тел.

Берберри представил свое исследование на Генеральной ассамблее Европейского союза геологических наук в Вене. По мнению ученого, Данте одним из первых попытался описать физические последствия столкновения массивного космического объекта с Землей. Вместе с тем, исследователь не утверждает, что автор «Божественной комедии» намеренно изображал в поэме падение астероида.