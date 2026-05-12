Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ugreen выпустила портативное зарядное устройство P6 Series на 45 Вт с экраном и встроенным кабелем
Ugreen официально представила портативное зарядное устройство P6 Series мощностью 45 Вт. Новинка оснащена встроенным кабелем USB-C и экраном для контроля состояния батареи.

Компания Ugreen анонсировала портативное зарядное устройство P6 Series еще на прошлой неделе, но тогда многие характеристики остались неизвестны. Теперь производитель раскрыл все детали: цена устройства составила 199 юаней (эквивалентно ≈₽ 2175 по курсу ЦБ РФ на 12.05.2026), а главная особенность — небольшой TFT-экран вместо привычных светодиодных индикаторов.

Изображение: GizmoChina

Емкость аккумулятора — 10 000 мАч. Внутри стоят элементы от компании ATL, которая поставляет батареи для устройств Apple. Экран подключается к фирменной системе управления питанием Ugreen и в реальном времени показывает напряжение, температуру, общее состояние и количество циклов зарядки. Если система замечает перегрев или перенапряжение, она выводит предупреждение прямо на дисплей.

Устройство получило встроенный плетеный кабель USB-C и дополнительный порт USB-C. Оба выдают до 45 Вт — этого хватает для зарядки смартфонов, планшетов и некоторых ноутбуков. При зарядке самого повербанка входная мощность достигает 36 Вт через любой из двух разъемов USB-C. Также есть порт USB-A на 22,5 Вт для старых устройств.

Изображение: GizmoChina 

Производитель заявляет, что литиевые элементы с кобальтовым аккумулятором выдерживают 800 циклов зарядки до заметного падения емкости. Это на 166% больше, чем у предыдущих моделей (300 циклов). Внутренняя система проверяет температуру 14 400 раз в минуту во время работы.

Батарея соответствует будущим китайским национальным стандартам безопасности 2026 года. В лабораторных условиях она выдержала прокол стальной иглой, давление 2,5 тонны и нагрев до 140оС — без возгорания, взрыва или утечки. Перед отправкой каждый экземпляр проходит более 150 тестов.

Повербанк весит 210 граммов, его размеры — 109 x 69 x 17,65 мм. Корпус сделан из алюминиевого сплава, поликарбоната и АБС-пластика с волнообразной текстурой. Устройство разрешено к провозу в самолётах и скоростных поездах.

#ugreen #внешний аккумулятор #портативное зарядное устройство #45 вт #p6 series
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter