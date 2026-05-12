Ugreen официально представила портативное зарядное устройство P6 Series мощностью 45 Вт. Новинка оснащена встроенным кабелем USB-C и экраном для контроля состояния батареи.

Компания Ugreen анонсировала портативное зарядное устройство P6 Series еще на прошлой неделе, но тогда многие характеристики остались неизвестны. Теперь производитель раскрыл все детали: цена устройства составила 199 юаней (эквивалентно ≈₽ 2175 по курсу ЦБ РФ на 12.05.2026), а главная особенность — небольшой TFT-экран вместо привычных светодиодных индикаторов.

Емкость аккумулятора — 10 000 мАч. Внутри стоят элементы от компании ATL, которая поставляет батареи для устройств Apple. Экран подключается к фирменной системе управления питанием Ugreen и в реальном времени показывает напряжение, температуру, общее состояние и количество циклов зарядки. Если система замечает перегрев или перенапряжение, она выводит предупреждение прямо на дисплей.

Устройство получило встроенный плетеный кабель USB-C и дополнительный порт USB-C. Оба выдают до 45 Вт — этого хватает для зарядки смартфонов, планшетов и некоторых ноутбуков. При зарядке самого повербанка входная мощность достигает 36 Вт через любой из двух разъемов USB-C. Также есть порт USB-A на 22,5 Вт для старых устройств.

Производитель заявляет, что литиевые элементы с кобальтовым аккумулятором выдерживают 800 циклов зарядки до заметного падения емкости. Это на 166% больше, чем у предыдущих моделей (300 циклов). Внутренняя система проверяет температуру 14 400 раз в минуту во время работы.

Батарея соответствует будущим китайским национальным стандартам безопасности 2026 года. В лабораторных условиях она выдержала прокол стальной иглой, давление 2,5 тонны и нагрев до 140оС — без возгорания, взрыва или утечки. Перед отправкой каждый экземпляр проходит более 150 тестов.

Повербанк весит 210 граммов, его размеры — 109 x 69 x 17,65 мм. Корпус сделан из алюминиевого сплава, поликарбоната и АБС-пластика с волнообразной текстурой. Устройство разрешено к провозу в самолётах и скоростных поездах.