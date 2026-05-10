Samsung рассматривает китайскую компанию BOE как поставщика OLED-дисплеев для Galaxy S27.

Рост стоимости комплектующих усиливает давление на производителей смартфонов. Samsung пытается сократить затраты на будущие флагманы даже за счет пересмотра качества отдельных компонентов.

Samsung изучает возможность использования OLED-дисплеев китайской компании BOE в базовой версии Galaxy S27. По данным ZDNet Korea и ITHome, компания ищет более дешевого поставщика экранов, чтобы снизить себестоимость смартфона.

Главной причиной называют рост цен на память DRAM и другие компоненты. После увеличения стоимости серии Galaxy S26 компания Samsung всеми силами пытается избежать дальнейшего удорожания новых моделей.

Сейчас Samsung использует панели собственного подразделения Samsung Display. Однако внутренние поставки не дают мобильному бизнесу заметного преимущества по цене. На этом фоне компания рассматривает BOE как более доступный вариант. При этом BOE уступает Samsung Display по стабильности производства и уровню OLED-панелей. Вполне вероятно, что использование экранов разных поставщиков может привести к отличиям в качестве изображения между смартфонами одной серии.

BOE уже поставляет OLED-дисплеи для некоторых устройств Apple, однако компания ранее сталкивалась с проблемами контроля качества.

Кстати, Samsung уже применяет китайские OLED-экраны в части смартфонов среднего сегмента. Например, некоторые модели Galaxy A57 получили панели TCL CSOT.