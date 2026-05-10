«Луч» и БелАЗ представили лимитированную серию часов, чей дизайн отсылает к карьерным самосвалам.

Совместные лимитки автопроизводителей и часовых брендов обычно ограничиваются логотипами и цветами. В этом случае партнеры решили сделать акцент и на дизайне, и на демонстрации надежности.

Изображение: БелАЗ и «Луч»

По данным российских СМИ и Телеграм-каналов, «Луч» выпустил лимитированную коллекцию наручных часов, вдохновлённую внешним видом карьерных самосвалов БелАЗ. На испытаниях в Жодино по часам проехал самосвал массой 250 тонн, корпус часов выдержал нагрузку, а механизм продолжил работать. Модель получила стальной корпус, сапфировое стекло и водонепроницаемую конструкцию. Циферблат стилизован под решетку радиатора БелАЗа в желто‑синих цветах, на безель установили настоящую шестерню, применяемую в производстве самосвалов. Внутри стоит калибр ЛУЧ 31880М на базе OS20 Miyota.

Розничная цена составила 1099 белорусских рублей (≈₽ 29060 по курсу ЦБ РФ на 10.05.2026), и по некоторой информации всю партию раскупили за один день.