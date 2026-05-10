В Fortnite заявили, что компания не использует искусственный интеллект для замены людей. При этом Epic Games уволила тысячу сотрудников в 2026 году.

Sony и Electronic Arts уже публично поддержали использование ИИ в разработке игр. Они утверждают, что технология расширяет возможности сотрудников, а не лишает их работы. Epic Games выступила с аналогичной позицией.

Старший менеджер по разработке Fortnite Стефани Арнетт заявила GamesRadar, что компания изучает разные инструменты искусственного интеллекта для повышения производительности. По ее словам, цель Epic — сократить время на выполнение определенных задач, а не лишать творческих специалистов рабочих мест. В будущем компания планирует применять ИИ в художественном творчестве.

При этом девять из десяти игровых студий уже используют ИИ в процессах разработки, хотя раньше эту информацию не обнародовали. Epic Games разделяет позицию Sony и EA: ИИ снижает нагрузку, а не отнимают работу.

Однако игрокам трудно поверить таким заявлениям. Epic уволила тысячу человек в текущем году. Арнетт подчеркнула, что компания не использовала ИИ для сокращения существующих должностей.

Также она четко обозначила: всем партнерам, участвующим в разработке Fortnite, запрещено самостоятельно использовать технологии искусственного интеллекта. Решения о применении ИИ принимает и контролирует только сама Epic.