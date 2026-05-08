Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Seiko представила четыре модели наручных часов 5 Sports Field с вращающимся компасом
Seiko добавила в серию 5 Sports Field четыре новые автоматические модели диаметром 41 мм с механизмом 4R36. Впервые в этой линейке появился двунаправленный компасный безель.

Серия Seiko 5 Sports Field ориентируется на повседневное ношение и простой формат «полевых» часов. Новые варианты развивают эту идею и добавляют в линейку более выраженный туристический и уличный акцент.   

 

Изображение: Notebookcheck

Seiko представила четыре автоматические модели 5 Sports Field, которые сохраняют общий базовый дизайн, но различаются исполнением корпуса и ремешков. Все версии используют стальной корпус диаметром 41 мм и толщиной 13,2 мм, сапфир здесь не заявлен — установлено закаленное стекло Hardlex, предусмотрена прозрачная задняя крышка. На трехчасовой отметке расположено окно с днем недели и датой, во всех моделях установлен хорошо известный калибр 4R36 с автоподзаводом, возможностью ручного завода, остановкой секундной стрелки и запасом хода около 41 часа.   

Читайте: Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед, в которой использовала визуальные мотивы феномена Dragon Eye на японской горе Хатимантай в сочетании с сапфировым стеклом и улучшенной подсветкой.

Модели HDB006 и HDB007 получили классический стальной браслет и черный либо светлый циферблат. Варианты HDB008 и HDB009 ориентированы на открытый воздух: они оснащены нейлоновыми ремешками, зеленым или коричневым циферблатом и подобранными по цвету безелями. Главное отличие всей новой четверки — двунаправленный компасный безель с насечкой для удобного захвата и светящейся отметкой севера.

Изображение: Notebookcheck

Читайте: Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу». Casio представила две новые коллаборационные модели часов G-Shock. В линейку вошли версии на базе GM-2100 и BA-110 с тематическим оформлением.

Seiko улучшила читаемость циферблата: все арабские цифры теперь щедро покрыты LumiBrite, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущими моделями Field, которые имели только светящиеся квадратные часовые метки.

#seiko #механические часы #seiko 5 sports #seiko 5 sports field #компасный безель
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
40% российских пользователей интернета работают с VPN
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter