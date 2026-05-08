Seiko добавила в серию 5 Sports Field четыре новые автоматические модели диаметром 41 мм с механизмом 4R36. Впервые в этой линейке появился двунаправленный компасный безель.

Серия Seiko 5 Sports Field ориентируется на повседневное ношение и простой формат «полевых» часов. Новые варианты развивают эту идею и добавляют в линейку более выраженный туристический и уличный акцент.

Изображение: Notebookcheck

Seiko представила четыре автоматические модели 5 Sports Field, которые сохраняют общий базовый дизайн, но различаются исполнением корпуса и ремешков. Все версии используют стальной корпус диаметром 41 мм и толщиной 13,2 мм, сапфир здесь не заявлен — установлено закаленное стекло Hardlex, предусмотрена прозрачная задняя крышка. На трехчасовой отметке расположено окно с днем недели и датой, во всех моделях установлен хорошо известный калибр 4R36 с автоподзаводом, возможностью ручного завода, остановкой секундной стрелки и запасом хода около 41 часа.

Модели HDB006 и HDB007 получили классический стальной браслет и черный либо светлый циферблат. Варианты HDB008 и HDB009 ориентированы на открытый воздух: они оснащены нейлоновыми ремешками, зеленым или коричневым циферблатом и подобранными по цвету безелями. Главное отличие всей новой четверки — двунаправленный компасный безель с насечкой для удобного захвата и светящейся отметкой севера.

Seiko улучшила читаемость циферблата: все арабские цифры теперь щедро покрыты LumiBrite, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущими моделями Field, которые имели только светящиеся квадратные часовые метки.