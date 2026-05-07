Global_Chronicles
Квазары выдували газ из галактик и останавливали рождение звёзд в ранней Вселенной
Астрономы обнаружили признаки мощных газовых потоков вокруг древних квазаров в ранней Вселенной. По мнению ученых, эти процессы могли лишать галактики газа и останавливать формирование новых звезд.

В центрах крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры, способные влиять на окружающее пространство далеко за пределами своей области. Новые наблюдения показали, что в ранней Вселенной их воздействие могло быть намного сильнее, чем предполагали раньше.

 

Изображение - ChatGPT

Международная группа астрономов использовала данные космического телескопа Джеймса Уэбба и обнаружила мощные газовые потоки вокруг квазаров, существовавших в первый миллиард лет после Большого взрыва.

Квазары возникают, когда вещество с огромной скоростью падает в сверхмассивную черную дыру. Газ нагревается и начинает излучать большое количество энергии. Ученые давно предполагали, что такие объекты способны выбрасывать межзвездный газ из галактик, но прямые подтверждения для ранней Вселенной оставались спорными.

Наблюдения показали, что потоки газа разгонялись до нескольких тысяч километров в секунду. Ученые также заметили, что в ранней Вселенной такие выбросы возникали чаще и были мощнее, чем у квазаров более позднего периода. Авторы исследования считают, что именно такие выбросы могли лишать молодые галактики запасов газа, необходимых для формирования звезд. Это может объяснить, почему часть массивных галактик прекратила звездообразование намного раньше, чем предполагали современные модели эволюции Вселенной.

#черные дыры #галактики #телескоп джеймса уэбба #звездообразование #квазары #ранняя вселенная #галактические ветры
Источник: phys.org
