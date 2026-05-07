Asus начала прием предзаказов на игровой ноутбук Tianxuan 7 Pro в версии с процессорами Intel Core Ultra 200HX. Модель получила 16-дюймовый экран с частотой 300 Гц и видеокарту GeForce RTX 5070.

Новинка выходит одновременно с моделью Tianxuan 7 Pro Max на процессорах AMD, о которой мы сообщали ранее . Обе модели поступят в продажу в один день.

Изображение: GizmoChina

Asus предлагает несколько конфигураций. Младшая версия получила Core Ultra 7 251HX и видеокарту RTX 5060 с 16 гигабайтами оперативной памяти. Накопитель — 512 гигабайт или 1 терабайт. В старшей конфигурации стоит Core Ultra 9 290HX Plus с возможностью выбора между RTX 5060 и RTX 5070, а также 16 или 32 гигабайтами оперативки.

Процессор Core Ultra 9 имеет 18 ядер и 18 потоков. Его тактовая частота достигает 5,1 гигагерца. Внутри также присутствует нейронный процессор для задач искусственного интеллекта. Обе видеокарты, RTX 5060 и RTX 5070, получили по 8 гигабайт памяти GDDR7 и потребляют до 115 ватт. Они поддерживают DLSS 4.5.

Экран — 16-дюймовый с разрешением 2560 на 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Частота обновления — 300 герц, время отклика — 3 миллисекунды, яркость — 500 нит. Экран имеет антибликовое покрытие и поддерживает G-Sync.

Система охлаждения использует два вентилятора и задние вентиляционные отверстия. Система рассчитана на суммарную мощность до 180 ватт: процессор может потреблять 90 ватт, видеокарта — 115 ватт. Ноутбук весит 2,25 килограмма при толщине 17,9 миллиметра.

Внутри два слота M.2 для накопителей и два слота для оперативной памяти. Аккумулятор — 90 ватт-часов, поддерживается зарядка через USB-C мощностью 100 ватт. Набор портов: один Thunderbolt 4, один USB-C на 10 гигабит в секунду, три USB-A, HDMI 2.1, Ethernet и разъем для наушников. Веб-камера имеет разрешение 1080p и оснащена ИК-датчиком для Windows Hello.