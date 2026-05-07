Nvidia инвестирует $300 миллионов в Corning на строительство трех предприятий по выпуску оптического волокна в США.

Центры обработки данных для искусственного интеллекта требуют огромных объёмов оптоволокна для связи между ускорителями. Nvidia решает эту проблему через прямое финансирование производителя.

Компания Corning увеличит выпуск оптического волокна в США в десять раз. Новые мощности превысят текущие показатели более чем на 50%. На трех заводах создадут 3000 рабочих мест.

Оптоволокно пойдет застройщикам гипермасштабных дата-центров. Ключевое условие: эти центры должны использовать оборудование Nvidia для искусственного интеллекта. Иначе говоря, компания не помогает всей отрасли, а только тем, кто строит вычислительные системы на ее ускорителях.

Современные задачи ИИ требуют согласованной работы сотен тысяч чипов. Передача данных между ними идет через оптическое волокно и фотонное оборудование. Альтернативы нет — требования к пропускной способности и задержкам диктуют именно такой способ связи.

Corning занимает 10,4% мирового рынка оптических кабелей. Фактически, теперь Nvidia получает не только оптоволокно для своих партнеров, но и контроль над значительной долей американского производства оптического волокна. Это укрепляет позиции компании в секторе ИИ на территории США.

Основатель Nvidia Дженсен Хуанг назвал искусственный интеллект движущей силой крупнейшего инфраструктурного строительства современности. По его словам, сотрудничество с Corning создает основу для дата-центров, где передача данных идет на скорости света.