Apple увеличила долю мировой выручки от смартфонов до 48% в первом квартале 2026 года. Продажи iPhone продолжают расти и усиливают отрыв от конкурентов.

Рынок смартфонов в начале 2026 года испытывает давление из-за дефицита памяти и общего снижения отгрузок, но премиальный сегмент чувствует себя иначе. На этом фоне Apple не только сохраняет объемы продаж, но и забирает всё большую долю денег в отрасли.

Отчет Counterpoint Research показывает, что в первом квартале 2026 года глобальная выручка от смартфонов составила около $117 млрд, при этом общие поставки снизились из-за кризиса на рынке DRAM. Рост спроса на более дорогие модели поднял среднюю цену смартфона в мире примерно на 12% год к году, а главный вклад внесла линейка iPhone 17.

На iPhone пришлось 48% мировой выручки, при этом доля Apple в общем объеме поставок достигла примерно 21% — столько же, сколько у Samsung, но при более высокой средней цене. Средняя цена продажи iPhone выросла до $908, то есть примерно в три раза выше, чем у Samsung, где показатель составил около $399.

Аналитики связывают рост Apple с устойчивым спросом на iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max и отмечают, что компания почти не повышала розничные цены, несмотря на рост себестоимости памяти. На фоне этого Xiaomi среди топ-5 брендов показала самое сильное падение: ее поставки сократились примерно на 19% год к году, а выручка — на 18%, что говорит о перераспределении денег на рынке в сторону более дорогих смартфонов.

