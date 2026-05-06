Кожаная отделка, металлическая решетка, рычаг управления, имитирующий зажигание. GOBOULT явно не скрывает источники вдохновения. Новые колонки Mustang выглядят как более дорогие аудиоустройства, но стоят заметно дешевле. Продажи стартовали в Индии.
Mustang GT20 выдает 20 Вт мощности. У нее два динамика и пассивный басовый излучатель. Снизу смонтировали подсветку, имитирующую дневные ходовые огни. Рычаг управления имитирует автомобильное зажигание. При повороте он срабатывает как кнопка пуска двигателя и дополнительно проигрывает звуковые эффекты. Индикатор заряда выполнен в стиле топливной шкалы. Колонка поддерживает Bluetooth 6.0, TWS-сопряжение, TF-карты и USB. Время работы достигает 7 часов. Защита от воды — IPX4.
Модель GT40 мощнее — 40 Вт. Конструкция тоже использует два динамика с пассивным басовым излучателем. Кожаная отделка корпуса, решетка, угловатая форма и искусственный кожаный ремешок для переноски. Главное отличие от младшей модели: три отдельных металлических регулятора — для низких частот, высоких частот и громкости. Индикатор заряда батареи выполнен по тому же принципу шкалы. Набор подключений идентичен: Bluetooth 6.0, TWS, TF-карты, USB. Автономность — до 7 часов, защита IPX4.
Mustang GT20 стоит 2999 рупий (эквивалентно ≈₽ 2370 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). GT40 — 3999 рупий (эквивалентно ≈₽ 3160 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). Обе модели поступили в продажу в Индии с сегодняшнего дня.
