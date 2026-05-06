GOBOULT начала продажи портативных колонок Mustang GT20 и GT40. Устройства получили автомобильные элементы дизайна и стандартные функции беспроводного подключения.

Кожаная отделка, металлическая решетка, рычаг управления, имитирующий зажигание. GOBOULT явно не скрывает источники вдохновения. Новые колонки Mustang выглядят как более дорогие аудиоустройства, но стоят заметно дешевле. Продажи стартовали в Индии.

Mustang GT20 выдает 20 Вт мощности. У нее два динамика и пассивный басовый излучатель. Снизу смонтировали подсветку, имитирующую дневные ходовые огни. Рычаг управления имитирует автомобильное зажигание. При повороте он срабатывает как кнопка пуска двигателя и дополнительно проигрывает звуковые эффекты. Индикатор заряда выполнен в стиле топливной шкалы. Колонка поддерживает Bluetooth 6.0, TWS-сопряжение, TF-карты и USB. Время работы достигает 7 часов. Защита от воды — IPX4.

Модель GT40 мощнее — 40 Вт. Конструкция тоже использует два динамика с пассивным басовым излучателем. Кожаная отделка корпуса, решетка, угловатая форма и искусственный кожаный ремешок для переноски. Главное отличие от младшей модели: три отдельных металлических регулятора — для низких частот, высоких частот и громкости. Индикатор заряда батареи выполнен по тому же принципу шкалы. Набор подключений идентичен: Bluetooth 6.0, TWS, TF-карты, USB. Автономность — до 7 часов, защита IPX4.

Mustang GT20 стоит 2999 рупий (эквивалентно ≈₽ 2370 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). GT40 — 3999 рупий (эквивалентно ≈₽ 3160 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). Обе модели поступили в продажу в Индии с сегодняшнего дня.