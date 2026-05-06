Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
GOBOULT выпустила Bluetooth-колонки Mustang с дизайном под Marshall и в автомобильном стиле
GOBOULT начала продажи портативных колонок Mustang GT20 и GT40. Устройства получили автомобильные элементы дизайна и стандартные функции беспроводного подключения.

Кожаная отделка, металлическая решетка, рычаг управления, имитирующий зажигание. GOBOULT явно не скрывает источники вдохновения. Новые колонки Mustang выглядят как более дорогие аудиоустройства, но стоят заметно дешевле. Продажи стартовали в Индии.

Изображение: GizmoChina 

Mustang GT20 выдает 20 Вт мощности. У нее два динамика и пассивный басовый излучатель. Снизу смонтировали подсветку, имитирующую дневные ходовые огни. Рычаг управления имитирует автомобильное зажигание. При повороте он срабатывает как кнопка пуска двигателя и дополнительно проигрывает звуковые эффекты. Индикатор заряда выполнен в стиле топливной шкалы. Колонка поддерживает Bluetooth 6.0, TWS-сопряжение, TF-карты и USB. Время работы достигает 7 часов. Защита от воды — IPX4.

Чиайте:Oben Hi‑Fi представила 5 серий напольных колонок: скульптурные звуковые произведения до $125000

Модель GT40 мощнее — 40 Вт. Конструкция тоже использует два динамика с пассивным басовым излучателем. Кожаная отделка корпуса, решетка, угловатая форма и искусственный кожаный ремешок для переноски. Главное отличие от младшей модели: три отдельных металлических регулятора — для низких частот, высоких частот и громкости. Индикатор заряда батареи выполнен по тому же принципу шкалы. Набор подключений идентичен: Bluetooth 6.0, TWS, TF-карты, USB. Автономность — до 7 часов, защита IPX4.

Mustang GT20 стоит 2999 рупий (эквивалентно ≈₽ 2370 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). GT40 — 3999 рупий (эквивалентно ≈₽ 3160 по курсу ЦБ РФ на 06.05.2026). Обе модели поступили в продажу в Индии с сегодняшнего дня.

Чиайте: boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт

#marshall #mustang #bluetooth-колонки #goboult #mustang gt20 #mustang gt40
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter