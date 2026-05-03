Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Jetour представил внедорожник G700, который может свободно плыть по глубокой воде.

Китайские автопроизводители продолжают добавлять необычные функции в большие мощные внедорожники. Несколько лет назад внимание привлекли кадры, где YangWang U8 от BYD плыл по воде, словно на прогулочном судне. Теперь нечто похожее показал бренд Jetour: его G700 в версии Ark Edition продемонстрировал умение плавать.

Изображение: Сarscoops

Модель Jetour G700 получила специальную версию Ark Edition. В этой модификации инженеры изменили силовую установку и доработали конструкцию автомобиля, чтобы он мог не просто держаться, но и уверено плыть по воде.

Изображение: Сarscoops 

По сути, речь идет об автомобиле-амфибии: на дороге он ведет себя как обычный внедорожник, а на воде без дополнительных устройств превращается в комфортабельный катер.

Изображение: Сarscoops 

Когда G700 спускается на воду, 2,0-литровый турбированный гибридный четырехцилиндровый двигатель и два электромотора перестают приводить в движение колеса и вместо этого вращают гребные винты. Он также оснащен усовершенствованной гироскопической системой стабилизации, обеспечивающей его устойчивое положение на воде. На прошлой неделе его продемонстрировали во время пересечения озера Яньци к северу от Пекина.

Читайте: Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн  



Реальные возможности Jetour G700 Ark Edition вы можете оценить, посмотрев видео, размещенное на прошлой неделе в Instagram*.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

#byd #chery #внедорожники #jetour #амфибия #yangwang u8 #ark edition #g700
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Вышел трейлер боевика «Семь снайперов» с Тимом Ротом в роли злодея
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
NVIDIA прекращает выпуск старых модулей Jetson из‑за дефицита LPDDR4
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter