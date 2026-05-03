Jetour представил внедорожник G700, который может свободно плыть по глубокой воде.

Китайские автопроизводители продолжают добавлять необычные функции в большие мощные внедорожники. Несколько лет назад внимание привлекли кадры, где YangWang U8 от BYD плыл по воде, словно на прогулочном судне. Теперь нечто похожее показал бренд Jetour: его G700 в версии Ark Edition продемонстрировал умение плавать.

Изображение: Сarscoops

Модель Jetour G700 получила специальную версию Ark Edition. В этой модификации инженеры изменили силовую установку и доработали конструкцию автомобиля, чтобы он мог не просто держаться, но и уверено плыть по воде.

Изображение: Сarscoops

По сути, речь идет об автомобиле-амфибии: на дороге он ведет себя как обычный внедорожник, а на воде без дополнительных устройств превращается в комфортабельный катер.

Изображение: Сarscoops

Когда G700 спускается на воду, 2,0-литровый турбированный гибридный четырехцилиндровый двигатель и два электромотора перестают приводить в движение колеса и вместо этого вращают гребные винты. Он также оснащен усовершенствованной гироскопической системой стабилизации, обеспечивающей его устойчивое положение на воде. На прошлой неделе его продемонстрировали во время пересечения озера Яньци к северу от Пекина.

Читайте: Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн









Реальные возможности Jetour G700 Ark Edition вы можете оценить, посмотрев видео, размещенное на прошлой неделе в Instagram *.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.