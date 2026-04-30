Gizmochina составила список внешних аккумуляторов с выходной мощностью от 100 Вт, которые доступны в 2026 году. В подборку вошли модели разных брендов с поддержкой быстрой зарядки ноутбуков, нескольких портов и емкости до десятков тысяч мА•ч.

С ростом числа энергоемких устройств пользователи все чаще обращают внимание на портативные аккумуляторы высокой мощности. Такие пуэрбанки позволяют подзаряжать гаджеты в дороге, в длительных поездках и в ситуациях, когда нет доступа к стационарной электросети. В подборке Gizmochina акцент сделали на устройствах с выходной мощностью от 100 Вт. Такой уровень позволяет заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки, включая модели с высоким энергопотреблением.

Gizmochina приводит конкретные примеры таких устройств.

На первое место авторы статьи ставят EcoFlow Rapid Pro 300W. Этот паурбанк получил батарею 27 650 мА·ч с энергетической емкостью 99,54 Вт·ч, общий выход до 300 Вт и до 140 Вт по одному USB Type‑C, а также встроенный кабель и дисплей для контроля параметров зарядки.

Cuktech 20 Ultra предлагает 25 000 мА·ч, суммарную мощность до 210 Вт и до 140 Вт по основному Type‑C с поддержкой PD 3.1. У этого зарядного устройства есть цветной экран с отображением процента заряда, напряжения, тока и мощности, а корпус выполнен в полупрозрачном матовом дизайне.

В подборку также вошел Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000: три порта, общий выход до 212 Вт, до 140 Вт на USB‑C и до 120 Вт на USB‑A, а также поддержка ускоренной зарядки до 120 Вт для совместимых смартфонов Xiaomi; сам пауэрбанк, по данным производителя, заряжается примерно за 2,5 часа от блока 100 Вт.

Среди более компактных решений выделяют Anker Laptop Power Bank 165W с емкостью 25 000 мА·ч и до 100 Вт по одному Type‑C, а также Ugreen Nexode 25000 с общей мощностью 145 Вт и до 140 Вт на одном порту.

В список добавили и Baseus Blade HD 100W емкостью 20 000 мА·ч выполняют в плоском корпусе, который удобнее класть в сумку рядом с ноутбуком.

Читайте: Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей

Авторы материала советуют выбирать модель не только по максимальной мощности, но и по своему набору устройств. Тем, кто заряжает один ультрабук и смартфон, часто достаточно одного‑двух Type‑C, а пользователям с несколькими гаджетами, включая аксессуары, стоит смотреть на устройства с большим числом портов и емкостью. Подборка показывает, что в 2026 году найти пауэрбанк, который потянет и ноутбук, и телефон в дороге, уже не проблема, но детали конфигурации сильно различаются от модели к модели.