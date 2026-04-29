Global_Chronicles
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Суббренд BYD Fang Cheng Bao представил на Пекинском автосалоне 2026 года концепт суперкара Formula X и показал его интерьер.

Fang Cheng Bao до этого делал ставку в основном на кроссоверы и седаны. Теперь суббренд BYD выводит линейку в сторону малосерийных спортивных моделей и использует Formula X как витрину нового подхода к дизайну и компоновке. 

На автосалоне в Пекине 2026 года Fang Cheng Bao показал концепт Formula X вместе с новыми седанами S‑серии, вписав его в стратегию архитектуры FORM. Этот подход объединяет массовые легковые модели и экспериментальные спортивные автомобили в одной продуктовой схеме.

Дизайн Formula X опирается на идею «биологической эволюции». Спереди установлены фары формата «глаза Фэнбао», а сзади расположена световая панель «кольцо бесконечности», связанная с логотипом бренда. Производитель приводит точные пропорции: отношение длины кузова к высоте — 1 к 2,5, колесная база в три раза превышает ширину, а высота колес в 1,6 раза больше ширины, что подчеркивает смещенный вперед силуэт.   

Кузов Formula X полностью выполнен из углеволокна. В демонстрационных характеристиках указано шесть воздуховодов и 19 вентиляционных отверстий по периметру кузова. Для управления воздушным потоком на высокой скорости предусмотрены активное заднее электрическое антикрыло и полый диффузор, а в панели заложены открытые каналы, которые направляют воздух и подчеркивают функциональный подход к аэродинамике.   

В салоне использовали упрощенную компоновку, ориентированную на водителя. Кокпит оснащен механизмом складывания рулевого колеса и центральной системой отображения информации. Интерьер при этом продолжает тему углеволокна, в отделке применяют легкие материалы. Технические параметры серийной трансмиссии пока не раскрывают. По оценке производителя, в серийный вариант могут войти до 80% решений из концепта, а запуск рассчитывают примерно на 2027 год, в зависимости от хода разработки.

#электромобили #byd #суперкар #fang cheng bao #formulax
Источник: carnewschina.com
