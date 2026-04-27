Финансовые организации по всему миру встревожены возможностью кибератак с использованием передового ИИ. Причиной стала новая модель Mythos от компании Anthropic, создавшей чат-бота Claude.

Внимание мирового финансового сектора приковано к разработке, которая пока недоступна обычным пользователям. Компания Anthropic сознательно не выпускает свою новейшую ИИ-модель в открытый доступ.

Anthropic разработала модель Mythos как инструмент для безопасности, но внутренние тесты показали, что она умеет сама находить и использовать уязвимости во всех крупных операционных системах и популярных браузерах. Специалисты зафиксировали тысячи серьезных дырв безопасности, часть из которых оставалась незамеченной десятилетиями и относится к уязвимостям нулевого дня. Именно из‑за этого компания не дает открытую версию Mythos, считая такие возможности слишком рискованными для свободного доступа.

Сейчас Anthropic делится моделью только в контролируемом режиме. Доступ получили около десяти участников оборонной коалиции, среди которых Microsoft, Amazon Web Services, Apple, Cisco и Linux Foundation, а также более 40 дополнительных организаций, включая ряд американских банков. Компания выделила $100 миллионов в виде кредитов на использование и $4 миллиона грантами под открытые проекты, которые должны искать и устранять найденные ошибки. При этом, по доступной информации, ни один банк из Австралии, Великобритании или Европы пока к Mythos не подключился, что вызывает отдельные вопросы в этих регионах.

Ситуацию осложняет сообщение Bloomberg о том, что небольшая группа неавторизованных пользователей получила доступ к Mythos через среду подрядчика, которое Anthropic сейчас проверяет. Компания заявляет, что пока не видит признаков злонамеренного использования, но регуляторы воспринимают это как сигнал. На весенней встрече Международного валютного фонда участники отдельно обсуждали угрозу для банков: отрасль хранит деньги и работает на связке старых систем, которые особенно уязвимы для автоматизированного поиска дыр. По сути, Mythos показывает, насколько проще стало атаковать сложное программное обеспечение, чем полностью закрыть в нем все уязвимости.