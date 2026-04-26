В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий и изменить нагрузку на учеников.

Тема использования нейросетей школьниками выходит на уровень федерального обсуждения. На форуме «Новое поколение» Анзор Музаев высказался о том, как учителя и школы должны реагировать на появление доступных ИИ‑сервисов.

Музаев отметил, что старшеклассники уже активно применяют сервисы искусственного интеллекта при подготовке к урокам и экзаменам. По его словам, запретить это фактически невозможно, поэтому необходимо исходить из того, что ИИ станет частью учебного процесса. Он подчеркнул, что домашние задания стоит строить так, чтобы школьник не просто подставлял запрос в нейросеть, а разбирался в решении и мог объяснить ход своих мыслей, приведший к получению искомого результата.

Глава Рособрнадзора напомнил, что те же подходы нужно применять и при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Он считает, что учитель обязан видеть, понимает ли ученик материал, а не только принес ли он формально выполненное задание. Музаев также отметил, что новые технологии требуют от педагогов пересмотра форматов контроля знаний и постоянного обновления методик.