Global_Chronicles
Кроссовер от Audi и SAIC E7X оказался длиннее Q7, с мощностью до 671 л.с. и запасом хода до 750 км
Audi представила электрический кроссовер E7X, разработанный совместно с SAIC для китайского рынка. Он получил колесную базу длиннее, чем у Audi Q7, до 671 л.с. и панорамный 59‑дюймовый дисплей в салоне.

Audi расширяет линейку локальных моделей для Китая и выводит на рынок E7X, который продают под отдельным брендом AUDI. В отличие от Q7 для США и Европы, этот кроссовер ориентирован на китайскую аудиторию и собирается в рамках совместного предприятия с SAIC.

Изображение: Audi

Audi E7X дебютировал на Auto China в Пекине и стал вторым серийным автомобилем нового бренда AUDI после E5 Sportback. Кроссовер построен на платформе Advanced Digitized Platform и по габаритам близок к Q7: длина 5049 мм, ширина 1997 мм и высота 1710 мм. При этом колесная база достигает 3060 мм, что на 66 мм больше, чем у Q7, за счет чего в салоне, возможно, стало больше пространства между осями.

Экстерьер получил закрытую переднюю панель с черной «рамкой», более чем тысячей треугольных световых элементов, узкие дневные ходовые огни и вертикальные Digital Matrix LED‑фары. Также предусмотрены камеры‑зеркала, бескаркасные двери, утопленные ручки и задний блок фонарей в овальном обрамлении.

В салоне E7X устанавливают 59‑дюймовый панорамный 4K‑дисплей, который тянется во всю ширину и выводит, среди прочего, изображение с наружных камер‑зеркал. Отделка включает кожу наппа, деревянные вставки, подсветку и аудиосистему Bose с количеством динамиков до 26. Панорамная крыша разделена на две секции и оснащена функцией умного затемнения с несколькими режимами прозрачности.

Модель доступна в четырех- и пятиместной конфигурациях. В варианте на четыре места сзади устанавливают два раздельных кресла с возможностью отклонения спинки до 120 градусов, 16‑точечным массажем и пневмосистемой с 23 воздушными камерами, а также выдвижной подставкой для ног и отдельной центральной консолью с дисплеем и охлаждаемым/подогреваемым отсеком. Для задних пассажиров предусмотрен 21,4‑дюймовый экран, который опускается из потолка и управляется голосом, пультом или сенсором.


E7X оснащают 900‑вольтовой электрической архитектурой, позволяющей зарядить батарею с 10% до 80% примерно за 13 минут. Предлагаются аккумуляторы емкостью 100 и 109 кВт·ч, заявленный запас хода по китайскому циклу CLTC превышает 750 км. В линейку входят заднеприводная версия с мотором на 402 л.с. и 500 Н·м, а также полноприводная модификация на 671 л.с. и 800 Н·м, которая разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Дополнительно кроссовер получил систему полноуправляемого шасси и комплекс Audi 360 Driving Assist на базе лидаров, разработанный совместно с компанией Momenta. Его адаптировали под сложные условия движения и типичные дорожные сценарии в Китае.

#китай #электромобиль #кроссовер #audi #saic #cltc #q7 #900v #audi e7x
Источник: carscoops.com
