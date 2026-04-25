Intel пересмотрела план развития игровых настольных систем на пять лет вперед. Компания делает акцент на программных инструментах и снижении задержек.

Intel признала, что текущий рынок десктопных игр смещается в пользу процессоров AMD X3D. На фоне такого сдвига компания решила изменить подход к игровым CPU и сделать программное обеспечение равным по значимости аппаратной части.

По словам Роберта Халлока из клиентского подразделения Intel, пересмотр стратегии начался после анализа того, как X3D показывает себя в массовом игровом сегменте. Компания сформировала пятилетний план, в котором для игровых десктопов важнее не только частота и кэш, но в первую очередь задержка и поведение потоков. Это уже видно на примере Core Ultra 200S Plus: архитектура держит частоты на прежнем уровне, но за счет доработки межчиповых связей повышает производительность в играх.

Intel параллельно усиливает программную часть. Внутри компании считают, что новые архитектуры без софтовых оптимизаций уже не дают нужного прироста. Поэтому команда делает упор на Binary Optimization Tool и развитие механизмов вроде Thread Director и APO, которые помогают распределять потоки по ядрам и выжимать дополнительные проценты кадровой частоты из поддерживаемых игр.

При этом Intel не отказывается от работы с кэшем, но Халлок называет его инструментом грубой силы, полезным не во всех сценариях. Новый курс делает акцент на том, чтобы программные инструменты дополняли аппаратные улучшения и оставались частью общей дорожной карты. Отдельное направление — Arc G3 на базе Panther Lake: это отдельный чип под портативные игровые устройства, а не переработанный ноутбучный вариант, и первые устройства с ним ожидаются на Computex.