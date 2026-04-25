Илон Маск подал иск против компании OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в отказе от изначальной некоммерческой модели. Суд должен определить, нарушила ли OpenAI обязательства, которые, по словам Маска, были даны ему при участии в проекте.

В Калифорнии (США) готовятся рассмотреть дело, в котором поднимается вопрос о границах договоренностей между инвестором и технологической компанией. Спор затрагивает не только финансовые обязательства, но и принципы, заложенные на этапе создания проекта.

Изображение: Tech Xplore

Отбор присяжных по делу Илона Маска против OpenAI должен начаться в ближайшее время. Иск связан с тем, как изменилась структура организации после ее запуска. Маск считает, что его ввели в заблуждение относительно целей проекта.

В материалах дела упоминается переписка с Сэмом Альтманом, где обсуждалась приверженность некоммерческой модели. По словам истца, эта позиция сохранялась даже после угрозы прекратить финансирование. Однако позже внутри OpenAI появилось коммерческое направление.

Компания объяснила этот шаг необходимостью крупных инвестиций в вычислительные мощности. В дальнейшем Microsoft вложила значительные средства, а ее доля получила высокую оценку.

Иск также содержит требования изменить текущую структуру управления, отстранить руководство и выплатить компенсацию, которая может достигать 134 миллиардов долларов США. Кроме того, Маск настаивает на разрыве связей с Microsoft.

Представители OpenAI возражают против этих претензий. Они утверждают, что разногласия возникли из-за стремления Маска к большему контролю. Суду предстоит определить, были ли нарушены обязательства, и какие последствия это повлечет.