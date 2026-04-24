Новое исследование показало, что к 2085 году до 36% нынешних наземных местообитаний животных могут одновременно испытывать влияние нескольких типов экстремальных климатических явлений.

Изменение климата обычно связывают с ростом средней температуры, но для живых организмов ключевую роль все чаще играют экстремальные события. Волны жары, пожары, засухи и наводнения могут за короткое время разрушить популяции и сделать огромные территории непригодными для обитания.

Исследование, выполненное при участии ученых из Института исследований воздействия на климат имени Потсдама (PIK), показало, что к 2085 году 36% нынешних наземных местообитаний животных могут столкнуться с сочетанием разных климатических экстремумов, если потепление продолжится во второй половине века. Речь идет о волнах жары, лесных пожарах, засухах и наводнениях. Ведущий автор работы Стефани Хайнике отмечает, что влияние таких явлений при планировании охраны природы часто недооценивают и что изменения не ограничиваются плавным ростом температуры.

Авторы напоминают, что уже только одна сильная жара, лишь пожар или только отдельное наводнение способны резко сократить численность животных, а серия событий значительно усиливает ущерб. В качестве примера они приводят пожары в Австралии 2019–2020 годов, после которых в районах, недавно переживших засуху, численность растений и животных снизилась на 27–40%. При этом моделирование показывает, что быстрый переход к чистому нулю выбросов значительно меняет картину. В сценарии, где потепление во второй половине века начинает ослабевать, доля наземных местообитаний, подверженных разным видам экстремальных воздействий к 2085 году, падает до 9%. Хайнике подчеркивает, что у человечества еще есть возможность повлиять на масштабы последствий за счет ускоренного сокращения выбросов.

Авторы использовали модели воздействия изменения климата, которые учитывают не только температуру, но и прогнозы по площади затоплений и лесных пожаров. Такой подход позволил оценить, как разные типы экстремумов распределятся по планете к середине века. По расчетам, к 2050 году при сценарии продолжающегося потепления 74% нынешних наземных местообитаний животных окажутся под воздействием волн жары, 16% территорий испытают влияние лесных пожаров, 8% — засух, а 3% — речных наводнений. Это затронет в том числе виды, которые живут в богатых биоразнообразием регионах Амазонии, Африки и Юго‑Восточной Азии.

Соавтор работы Катя Фрилер отмечает, что прогноз по лесным пожарам особенно заметен, поскольку до этого почти не было исследований, которые напрямую оценивали масштаб их воздействия на животных. Она считает, что с учетом того, насколько пожары опаснее для многих видов, чем, например, засуха, отсутствие такой оценки раньше выглядело серьезным пробелом.