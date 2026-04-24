Apple представила рекламный ролик, который продвигает совместную работу iPhone и Apple Watch для отслеживания показателей здоровья.

Рекламные кампании Apple регулярно возвращаются к теме здоровья и активности, и новый ролик продолжает эту линию. На этот раз компания связывает функции Apple Watch с визуализацией данных в приложении Health на iPhone.

В новом видео главная героиня стоит в очереди на улице и слышит противоречивые советы о здоровье и фитнесе, от рядом стоящих с ней в очереди и проходящих мимо, людей. В какой‑то момент Apple Watch присылают уведомление о том, что у нее меняется кардиопоказатели. Она берет iPhone, открывает приложение Health и проверяет свой уровень, который система оценивает как выше среднего для ее группы. В финале Apple выводит слоган, который предлагает ориентироваться на сигналы собственного организма, а не на случайные комментарии. В описании ролика компания напоминает, что связка смартфона и умных часов помогает отслеживать частоту сердечных сокращений, циклы, сон и другие параметры на основе данных, которые часы собирают в фоновом режиме.



