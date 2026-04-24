По данным инсайдера Digital Chat Station, iQOO разрабатывает флагманский смартфон на чипе Dimensity 9500.

Китайский инсайдер Digital Chat Station регулярно публикует информацию о еще не анонсированных смартфонах. Его прогнозы часто оказываются точными. В свежем посте на Weibo он раскрыл характеристики нового устройства iQOO.

Окончательное название модели пока неизвестно. Судя по внешнему виду, это может быть телефон серии Neo 11. Пользователи в комментариях предполагают, что устройство представят как iQOO 15T. Ранее появлялись сообщения о встроенном вентиляторе охлаждения у iQOO 15T. Digital Chat Station опровергает наличие этой функции в устройстве из сегодняшней утечки.

Смартфон получит 6,83-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 2K. Производитель установит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев прямо под дисплей. Номинальная емкость аккумулятора — 7845 мАч. Компания будет позиционировать его как батарею на 8000 мАч.

Корпус сделают из металла. Устройство получит защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Характеристики камеры пока не утвердили окончательно, но инсайдер говорит о 200-мегапиксельном основном сенсоре.

Ожидается, что смартфон поступит в продажу в мае. Он составит конкуренцию Redmi K90 Max и OnePlus Ace 6 Ultra — по слухам, эти модели тоже получат чип Dimensity 9500.