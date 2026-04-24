Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Британии выпустили устройство SilentGlass для блокировки вредоносного трафика между ПК и дисплеем
Британское правительственное управление связи GCHQ через Национальный центр кибербезопасности представило устройство SilentGlass. Гаджет блокирует вредоносный трафик между компьютером и дисплеем.

Видеокабели вроде HDMI и DisplayPort могут использоваться для кражи данных. Злоумышленники способны перехватывать сигналы или внедрять вредоносный код через эти интерфейсы. Британское управление связи GCHQ разработало устройство, которое закрывает этот канал утечки.

Источник изображения: NCSC

Технический директор NCSC Олли Уайтхаус заявил, что SilentGlass поможет защитить уязвимую IT-инфраструктуру. Соучредитель Goldilock Labs Стивен Кинес отметил: аппаратные интерфейсы редко рассматривают как границы безопасности, хотя они подвержены риску из-за цепочек поставок и прямого физического доступа.

Не все эксперты видят необходимость в таком устройстве. Специалист по кибербезопасности Скотт МакГреди усомнился, какую реальную угрозу устраняет гаджет. Большинство кибератак не используют видеосигналы. Однако исследования показывают, что HDMI и DisplayPort могут стать вектором атаки. В 2020 году описали методику кражи данных через изменение яркости монитора. Недавно ИИ восстановил изображение по сигналам из кабелей HDMI.

Для обычных пользователей эти методы слишком сложны и дороги. Но для государственных учреждений и оборонных компаний такие уязвимости представляют опасность. Британское правительство уже установило SilentGlass на некоторые свои компьютеры. Цена устройства пока неизвестна.

#кибербезопасность #hdmi #displayport #gchq #goldilock labs #ncsc #silentglass
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

Shatun29
23:54
А гнать на них что собрались? То что в стоке не могут охладить?)))
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
Shatun29
23:52
Так пусть сразу список VPN которыми пользуются депутаты для ведения своего дела и их родня озвучат и всё, а то бл..ть никто не понимает откуда ноги растут. Долбодятлы ох..е.
В Госдуме предложили создать «белый список VPN» и защитить интернет для проверенных пользователей
Shatun29
23:49
Это точно новость из думы, а не из Кащенко?
Средства от продажи «красивых» автомобильных номеров предложили зачислять в федеральный бюджет
Shatun29
23:47
Потом опять будут стонать, что склады завалены товаром который нах никому не нужен и распродавать будут с ох..ным дисконтом, как уже было не раз.
СМИ: Samsung и Kingston снова повышают цены на свои твердотельные накопители
Shatun29
23:45
И кому это корыто на таких условиях сдалось?
«АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на Lada Vesta
Ghosteer
23:21
Работать чисто на тачку, которая будет всё время стоять у окна, так как ты не сможешь на ней даже потаксовать из за этих 30к в год лимита.. моразм конечно полный🤦‍♂️
«АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на Lada Vesta
Roditch
23:17
Рекомендованные: 64-разрядные процессор и операционная система ОС: Windows® 10 (64-bit) Процессор: Intel® Core™ i5-12400T (hexa-core) / AMD® Ryzen™ 5 5500 (hexa-core) Оперативная память: 16 GB ОЗУ Вид...
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
asdf2026
22:09
Завершили испытания советского вертолета? Вот это да
«Вертолёты России» завершили испытания Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур в Якутии
George Mendel
22:06
Сходите в ближайший магазин и соберите себе на любую сумму и на любые желания. Могу ozon подсказать! От калькулятора до супер компьютера! У меня AMD Ryzen 7 🚀
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Egorka
21:58
Все красиво, только кто им теперь оси поставляет? BPW и SAF вряд ли, а надежность у прицепа это прежде всего ходовая часть, и если резину можно и китайскую поставить, то вот тряпочные китайские оси на...
Калининградская компания Grunwald представила новый полуприцеп Gr.CS для российского рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter