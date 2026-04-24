Британское правительственное управление связи GCHQ через Национальный центр кибербезопасности представило устройство SilentGlass. Гаджет блокирует вредоносный трафик между компьютером и дисплеем.

Видеокабели вроде HDMI и DisplayPort могут использоваться для кражи данных. Злоумышленники способны перехватывать сигналы или внедрять вредоносный код через эти интерфейсы. Британское управление связи GCHQ разработало устройство, которое закрывает этот канал утечки.

Технический директор NCSC Олли Уайтхаус заявил, что SilentGlass поможет защитить уязвимую IT-инфраструктуру. Соучредитель Goldilock Labs Стивен Кинес отметил: аппаратные интерфейсы редко рассматривают как границы безопасности, хотя они подвержены риску из-за цепочек поставок и прямого физического доступа.

Не все эксперты видят необходимость в таком устройстве. Специалист по кибербезопасности Скотт МакГреди усомнился, какую реальную угрозу устраняет гаджет. Большинство кибератак не используют видеосигналы. Однако исследования показывают, что HDMI и DisplayPort могут стать вектором атаки. В 2020 году описали методику кражи данных через изменение яркости монитора. Недавно ИИ восстановил изображение по сигналам из кабелей HDMI.

Для обычных пользователей эти методы слишком сложны и дороги. Но для государственных учреждений и оборонных компаний такие уязвимости представляют опасность. Британское правительство уже установило SilentGlass на некоторые свои компьютеры. Цена устройства пока неизвестна.