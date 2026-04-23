Линейка охватывает простые внешние диски, игровые решения и RAID-системы для больших объемов данных

Компания Seagate представила обновление сразу трех серий внешних накопителей. Каждая линейка ориентирована на отдельный сценарий: от хранения личных файлов до работы с крупными медиапроектами и игровыми данными.

Самую простую позицию в обновленной линейке занимает Seagate One Touch. Модель выпускается в версиях на 8, 20 и 24 ТБ и подключается через один кабель USB-C, который одновременно передает данные и обеспечивает питание. Отдельный блок питания не нужен. Устройство работает с Windows и macOS и не требует сложной настройки при подключении.

Seagate добавляет к этому решению фирменное программное обеспечение Toolkit для резервного копирования. Также в комплект входит сервис восстановления данных Rescue Data Recovery Services, который помогает при сбоях носителя.

Для игр и потокового контента компания предложила FireCuda X Vault. Этот накопитель тоже использует USB-C с питанием от шины и доступен в вариантах 8 и 20 ТБ. Производитель добавил настраиваемую RGB-подсветку с поддержкой Windows Dynamic Lighting. В комплект включили сертификацию для работы с Xbox на ПК и пробный доступ к Xbox Game Pass.

FireCuda X Vault и One Touch выполняют роль внешнего расширения для быстрых внутренних NVMe-накопителей. Они не заменяют их, а дополняют объем хранения.

В верхнем сегменте линейки находится LaCie 8big Pro5. Это RAID-система для нескольких накопителей, рассчитанная на профессиональную работу с видео и крупными медиабиблиотеками. Она использует интерфейс Thunderbolt 5 и обеспечивает скорость до 120 Гбит/с. В конфигурации RAID 0 скорость передачи данных достигает 2800 МБ/с.

Модель поддерживает емкость от 32 до 256 ТБ и может подавать до 140 Вт питания на подключенные ноутбуки. В комплект входят инструменты управления RAID и сервис восстановления данных, а гарантия действует пять лет.

One Touch на 8 терабайт стоит от $260 (эквивалентно ≈₽ 19 455). FireCuda X Vault на такой же объем — от $270 (эквивалентно ≈₽ 20 200). LaCie 8big Pro5 на 32 терабайта обойдется примерно в $5980 (эквивалентно ≈₽ 447 500).