Global_Chronicles
Seagate обновила линейки внешних накопителей под брендами Seagate, FireCuda и LaCie
Линейка охватывает простые внешние диски, игровые решения и RAID-системы для больших объемов данных

Компания Seagate представила обновление сразу трех серий внешних накопителей. Каждая линейка ориентирована на отдельный сценарий: от хранения личных файлов до работы с крупными медиапроектами и игровыми данными.

Изображение: Seagate

Самую простую позицию в обновленной линейке занимает Seagate One Touch. Модель выпускается в версиях на 8, 20 и 24 ТБ и подключается через один кабель USB-C, который одновременно передает данные и обеспечивает питание. Отдельный блок питания не нужен. Устройство работает с Windows и macOS и не требует сложной настройки при подключении.

Изображение: Seagate

Seagate добавляет к этому решению фирменное программное обеспечение Toolkit для резервного копирования. Также в комплект входит сервис восстановления данных Rescue Data Recovery Services, который помогает при сбоях носителя.

Изображение: Seagate

Для игр и потокового контента компания предложила FireCuda X Vault. Этот накопитель тоже использует USB-C с питанием от шины и доступен в вариантах 8 и 20 ТБ. Производитель добавил настраиваемую RGB-подсветку с поддержкой Windows Dynamic Lighting. В комплект включили сертификацию для работы с Xbox на ПК и пробный доступ к Xbox Game Pass.

FireCuda X Vault и One Touch выполняют роль внешнего расширения для быстрых внутренних NVMe-накопителей. Они не заменяют их, а дополняют объем хранения.

Изображение: Seagate

В верхнем сегменте линейки находится LaCie 8big Pro5. Это RAID-система для нескольких накопителей, рассчитанная на профессиональную работу с видео и крупными медиабиблиотеками. Она использует интерфейс Thunderbolt 5 и обеспечивает скорость до 120 Гбит/с. В конфигурации RAID 0 скорость передачи данных достигает 2800 МБ/с.

Модель поддерживает емкость от 32 до 256 ТБ и может подавать до 140 Вт питания на подключенные ноутбуки. В комплект входят инструменты управления RAID и сервис восстановления данных, а гарантия действует пять лет.

One Touch на 8 терабайт стоит от $260 (эквивалентно ≈₽ 19 455). FireCuda X Vault на такой же объем — от $270 (эквивалентно ≈₽ 20 200). LaCie 8big Pro5 на 32 терабайта обойдется примерно в $5980 (эквивалентно ≈₽ 447 500).

#seagate #usb-c #raid #thunderbolt 5 #резервное копирование #lacie #внешние накопители #firecuda #firecuda x vault #lacie 8big pro5 #seagate one touch
Источник: techpowerup.com
Популярные новости

Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
«Ведомости»: Операторы мобильной связи хотят отсрочку на введение оплаты за трафик VPN
+
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
1
На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области началось производство двигателей
+
Razer представила самый тонкий коврик для мыши Atlas Pro из закалённого стекла толщиной 1,9 мм
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
72
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
5
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+
Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
+

Сейчас обсуждают

asdf2026
22:09
Завершили испытания советского вертолета? Вот это да
«Вертолёты России» завершили испытания Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур в Якутии
George Mendel
22:06
Сходите в ближайший магазин и соберите себе на любую сумму и на любые желания. Могу ozon подсказать! От калькулятора до супер компьютера! У меня AMD Ryzen 7 🚀
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Egorka
21:58
Все красиво, только кто им теперь оси поставляет? BPW и SAF вряд ли, а надежность у прицепа это прежде всего ходовая часть, и если резину можно и китайскую поставить, то вот тряпочные китайские оси на...
Калининградская компания Grunwald представила новый полуприцеп Gr.CS для российского рынка
Bernigan
21:34
Э, дед, когда 9060 то затестируешь, а то уже веры нет что она у тебя есть
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
asdf2026
21:01
Это от "Максут"
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
asdf2026
20:56
У нас как бы кирилический алфавит и русский государственный
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
asdf2026
20:55
И это было бы правильно
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
Шериф
20:35
С сожалением выяснилось, что хейтеры Чимбала, все такие. Вдобавок они ещё сумасшедшие. Ники их говорят сами за себя "истинный шизофреник", "obosranov" "главврач", "санитар", "стрелочник", "облизываю п...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
ark-bak
20:23
Какая-то пидрская дрысня. Мля...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
beastly77
19:39
Всё для народа!
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
