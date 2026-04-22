Global_Chronicles
Астрономы проследили за повторяющимся источником быстрых радиовспышек в активной галактике
Астрономы провели длительные наблюдения активного источника быстрых радиовспышек FRB 20220912A. Зафиксированы сотни сигналов и изменения их частоты со временем.

Быстрые радиовспышки остаются одним из наименее понятных явлений в астрономии. Их природа до сих пор неизвестна. Среди множества версий — магнетары, остатки сверхновых и даже космические струны. Новые наблюдения позволяют точнее описать их поведение. 

Источник: Изображение создано Phys.org  с использованием ИИ в иллюстративных целях

Международная группа астрономов использовала телескоп CHIME для наблюдения источника FRB 20220912A. Этот объект относится к повторяющимся и отличается высокой активностью.

За время наблюдений продолжительностью 201,2 часа зарегистрировали 828 вспышек. Средняя частота составила 4,12 события в час. В отдельные периоды активность резко возрастала: максимальное значение достигло 52 вспышек в час.

В первые десять недель источник проявлял наибольшую активность. Затем средние показатели снизились и приблизились к общему уровню. При этом интервалы между сигналами распределялись неравномерно, что указывает на сложную структуру процессов.

Измерения показали постепенный рост дисперсии сигнала со скоростью около 1,4 пк/см³ в год. Параметр вращения при этом оставался близким к нулю. Такое сочетание отличает объект от других известных повторяющихся источников.

Оценка суммарной энергетики источника достигает не менее 10 тредециллионов эрг. Такой уровень энергии астрономы сопоставляют с требованиями моделей, в которых быстрые радиовспышки формируются в условиях сильных магнитных полей, включая сценарии с экстремальными магнетарами. В этих моделях учитывают наличие мощных дипольных и мультипольных магнитных компонентов, а также внутренние поля высокой напряженности. Данные наблюдений CHIME используют для проверки того, могут ли такие физические условия объяснить зарегистрированную частоту и энергию вспышек у FRB 20220912A.

#астрофизика #магнетары #chime #радиотелескопы #frb 20220912a #быстрые радиовспышки
Источник: phys.org
