Ubisoft изменила боевую систему в ремейке Assassin’s Creed Black Flag. По утечкам, сражения стали быстрее и получили новые механики.

Ремейк Black Flag обсуждают на фоне утечек из внутренних материалов. Основное внимание сейчас сосредоточено на том, как изменился игровой процесс.

По данным из утекшей презентации, Ubisoft переработала боевую систему ремейка Assassin’s Creed Black Flag. Источник сообщает, что сражения стали быстрее и плавнее по сравнению с оригинальной версией.

Актер Мэтт Райан, который озвучивает Эдварда Кенуэя, упомянул изменения в рамках презентации. Он отметил, что новая система делает бои более динамичными и позволяет участвовать в более масштабных столкновениях.

Игроки смогут комбинировать разные виды оружия. В их распоряжении окажутся парные мечи, пистолеты и скрытые клинки, которые можно использовать вместе. При точном парировании персонаж пробивает защиту противника и быстро завершает атаку, после чего открывается серия добиваний.

Разработчики также добавили элементы окружения в сражения. Геймер теперь сможет задействовать стены, выступы и разрушаемые объекты. Интерфейс обновили: в нижних углах экрана появились быстрые меню для переключения оружия и предметов, а цветовые индикаторы показывают тип атак врагов.