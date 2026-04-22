Global_Chronicles
Боевая система ремейка Assassin's Creed Black Flag стала быстрее по сравнению с оригиналом
Ubisoft изменила боевую систему в ремейке Assassin’s Creed Black Flag. По утечкам, сражения стали быстрее и получили новые механики.

Ремейк Black Flag обсуждают на фоне утечек из внутренних материалов. Основное внимание сейчас сосредоточено на том, как изменился игровой процесс.

Изображение: Insider Gaming

По данным из утекшей презентации, Ubisoft переработала боевую систему ремейка Assassin’s Creed Black Flag. Источник сообщает, что сражения стали быстрее и плавнее по сравнению с оригинальной версией.

Актер Мэтт Райан, который озвучивает Эдварда Кенуэя, упомянул изменения в рамках презентации. Он отметил, что новая система делает бои более динамичными и позволяет участвовать в более масштабных столкновениях.

Игроки смогут комбинировать разные виды оружия. В их распоряжении окажутся парные мечи, пистолеты и скрытые клинки, которые можно использовать вместе. При точном парировании персонаж пробивает защиту противника и быстро завершает атаку, после чего открывается серия добиваний.

Разработчики также добавили элементы окружения в сражения. Геймер теперь сможет задействовать стены, выступы и разрушаемые объекты. Интерфейс обновили: в нижних углах экрана появились быстрые меню для переключения оружия и предметов, а цветовые индикаторы показывают тип атак врагов.

#игры #ubisoft #утечка #боевая система #мэтт райан #assassin’s creed black flag remake
Источник: insider-gaming.com
Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
7
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
+
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
2
Ваза за 4 доллара из секонд-хенда оказалась 1200-летним сокровищем майя
7
Россия опустилась на 83 строчку в рейтинге скорости интернета с показателем около 91 Мбит/с
9
Энтузиаст протестировал сборку с Ryzen 5 2600 и GTX 1060 6 ГБ в ряде популярных игр
+
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Якутия ведёт переговоры с Китаем о поставках самолётов из-за переноса выпуска Ил-114-300 и «Байкала»
+
РЖД к 2028 году оснастит пассажирские поезда комфортными индивидуальными спальными капсулами
1
В NVIDIA разрабатывают алгоритм ReSTIR PT Enhanced для более быстрой и качественной трассировки пути
1
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
Полностью импортозамещённый Ми-171А3 успешно завершил испытания в Якутии при –50°C
+
Эксперт сравнил fps и картинку в Pragmata с включённой и отключённой трассировкой лучей и пути
2
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
9
Ростех создал фрезерную голову ST-01 на замену зарубежным изделиям - вопрос в локализации
+
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
4
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+

Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
8
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
62
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
6
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
4
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Шериф
16:29
Максим это твой лучший друг?
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
Шериф
16:28
зачем тебе красные трусы, ты же петух?
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
linux4ever
16:24
Оверы никогда не были сайтом сервис-центра. На такие карты хотя бы ради прикола ставят подстроечники для вольтмоддинга.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
IRanPast
16:23
Еды там валом! Хотя бы удобрения начали им продавать. Даже это не продаём
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
X-Zes
16:17
ага, а через пару лет это всё добро с кучей дорогущей памяти окажется на дне Тихого океана, после того как превратится в пепел при входе в атмосферу
Астронавты на МКС получили новые ноутбуки с Intel Core Ultra 9 vPro HX и Nvidia RTX Pro Blackwell
Родион Вестов
16:01
Нужны безумные по мощности двигатели, чтобы в противовес ветру его двигали. А если ветер сильный, ураганный?
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
Роман Ефимочкин
15:52
Молодцы.
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
Alex PAW
15:44
Cyberpunk 2077 – единственный проект на моей памяти, который смог пережить шквал «нижнего интернета» и переломить ситуацию да ладно? No Man Sky на выходе был вообще малоиграбельным, сейчас совершенно...
Конец эры бюджетного гейминга – 7 глобальных перемен в игровой индустрии
Viverna
15:42
да, покрыть цветным - это не просто жесть, а верх извращения 😱
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Димасик
15:35
Тоже поржал!)))
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
